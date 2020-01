Olaeta: “Me vine muy conforme de la reunión con Kicillof”

El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, participó este jueves de una reunión de jefes comunales de Juntos por el Cambio con Axel Kicillof.

El Gobernador bonaerense los convocó a la ciudad de La Plata, donde se entrevistaron en el mediodía, por más de dos horas.

En Radio Uno (107.1), Olaeta se mostró muy satisfecho con su primer encuentro con un mandatario provincial de otro color político:

“Fue una muy buena reunión, muy productiva. Primero el Gobernador expuso ampliamente sobre la situación actual de la provincia y luego nos abocamos al diálogo sobre temas más específicos, como por ejemplo la educación, a la que quiere darle mucha importancia y me parece muy bien. Kicillof dijo que hay 600 escuelas que no están estructuralmente en condiciones de comenzar las clases, problema que en Arrecifes no tenemos por el intenso trabajo que venimos realizando con la educación en los últimos cuatro años”, dijo el intendente arrecifeño.

“Sinceramente lo vi totalmente predispuesto a trabajar en conjunto con los municipios que somos de la oposición. Yo pertenezco al Foro de Intendentes Radicales y le habíamos pedido esta reunión, a lo que accedió rápidamente y de hecho ya la concretamos. Fuimos 62 los intendentes que concurrimos y no somos de su partido, casi media provincia. Entonces, para que a Kicillof le vaya bien nos tiene que ir bien a nosotros, y viceversa. Me gustó que haya dicho que no hay municipios de primera y de segunda, que va a trabajar con todos por igual”, destacó Olaeta.

“De la ley de emergencia que necesita aprobar en el Senado, prácticamente no hablamos. Creo que debemos darle gobernabilidad y no podemos pretender que en un mes solucione los problemas existentes (la mayoría son estructurales, vienen de 40 años atrás). Tanto Nación como Provincia se están ocupando de los temas más urgentes y de conocer cómo está cada área, porque para ellos es algo nuevo. Entiendo que desde febrero podremos empezar a profundizar en distintos proyectos”, añadió.

En ese sentido, anticipó que luego tuvo una reunión aparte con la ministra de Gobierno, Teresa García, y que acordó volver a encontrarse “para presentarle un proyecto interesante que tenemos nosotros y que considero que ellos deben conocerlo”.

Para finalizar, resumió que “me vine muy conforme, vi una muy buena predisposición de Kicillof y de su gabinete hacia nosotros. Los que decían que Arrecifes se iba a perjudicar si ganaba yo con la Provincia y la Nación en manos del Frente de Todos, lo hacían intentando sacar rédito político. Ya ven que eso no existe porque todos queremos lo mejor para los argentinos, los bonaerenses y los arrecifeños”.

