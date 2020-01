Olaeta: “Podríamos no haber hecho nada, como pasaba antes”

El intendente Javier Olaeta inauguró el “Río Cultura” en el primer piso del Balneario Municipal, en medio de las polémicas por la fallida adjudicación del bar a la Cooperadora del Hospital y por la instalación de una FM municipal compitiendo con las radios privadas locales.

El jefe comunal, solapadamente, hizo referencia a estos cuestionamientos y arrancó diciendo que “no queremos molestar a nadie, apuntamos a que éste sea un espacio donde puedan convivir todos los espacios culturales”.

Y profundizó: “Hace cuatro años, cuando recibimos este edificio del Balneario Municipal estaba abandonado, se llovía, no se sabía ni de quién era. Lo pusimos en valor y acá lo tienen, para que pueda disfrutarlo toda la comunidad. Podríamos haber no hecho nada, adjudicarlo a un particular, poner un boliche bailable, como se pasaba antes, pero decidimos ponerlo a disposición de todas las expresiones culturales”.

