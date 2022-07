La jefa de PAMI Arrecifes informó que ya son muchos los profesionales especialistas de Arrecifes que se inscribieron para atender a los afiliados a la entidad, a partir del acuerdo recientemente firmado con la Asociación Médica local.

En RADIO UNO (107.1), Paula Etcheto sostuvo: “Realmente tengo que agradecer a la AMA su buena predisposición para lograr algo que desde hace años necesitaban los afiliados a PAMI de Arrecifes y que hacía mucha falta. Luchamos y trabajamos mucho por esto y se logró en conjunto, también con la participación de concejales como Sebastián Reigosa que se involucró directamente. Gracias a este acuerdo son muchos los profesionales especialistas que ya se han anotado para atender por PAMI y creemos que otro lo harán cuando comprueben que el sistema realmente funciona y que PAMI les cumple, porque pueden tener una lógica desconfianza. Lo importante es que lo jubilados y pensionados arrecifeños dejen de tener que viajar a otras ciudades para realizarse estudios”.

La jefa de PAMI confirmó, además, que desde este mes empieza a atender un nuevo kinesiólogo en Arrecifes: “Hasta ahora siempre hubo uno solo, Rodolfo Anzoategui, que se encontraba desbordado y no podía cumplir con todos. Por ello sumamos al kinesiólogo Juan Pablo Navello, al que le fue asignada la mitad de las cápitas de nuestra ciudad. Es un excelente profesional, además de muy humano, que presta servicios a PAMI en su ciudad, Pergamino, desde hace 14 años. En Arrecifes montó su consultorio en el Centro de Jubilados de Avenida Merlassino”.

“Estos avances me complacen porque una siempre quiere hacer lo mejor pero no siempre se puede. Y de a poco vamos logrando, por ejemplo, que no se les cobre diferencias a los afiliados en los estudio de imágenes -como se venía haciendo y no correspondía-, que se sumen especialistas a la atención por PAMI y que ahora tengamos un nuevo y excelente kinesiólogo. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer, en las que voy a seguir trabajando con todo antes de irme del cargo. No es sencillo terminar con vicios arraigados desde hace tantos años”, reflexionó Etcheto.

