Pattini: “Los que cortaron las calles serán multados”

El director de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes se refirió a los cortes en algunas de la ciudad que vecinos realizaron para celebrar el Año Nuevo en la calle.

Uno de ellos, en Francia y General Hornos, generó un accidente cuando un matrimonio mayor se cayó en una moto al no advertir la malla que cruzaba de vereda a vereda para interrumpir el tránsito.

En Radio Uno (107.1), Emilio Pattini sostuvo: “Personal de tránsito se hizo presente en Francia y Hornos, constatando el accidente, y luego fui yo mismo, a eso de las 4:30. Estos cortes no están autorizados y por ende no pueden hacerse. Como había mucha gente celebrando en ese momento, no consideramos prudente desalojarlos y liberar la calle. Pero tomamos datos del frentista que organizó y de tres autos que estaban cruzados impidiendo el tránsito y recibirán la multa correspondiente”.

Respecto de otro de los cortes, en Italia y Stegmann, el director de Tránsito dijo: “Creo que ahí actuó la policía; nosotros no”.

