PERALTA: “QUIERO QUE A MASSA LE VAYA BÁRBARO, PERO NO SÉ SI LO VOTARÍA”

El concejal y jefe de ANSES Arrecifes, Gonzalo Peralta, visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a la complicada situación política y económica en la Argentina.

El referente de La Cámpora y, junto a Tana Di Palma, del Frente de Todos local, reconoció que “Alberto Fernández no está cumpliendo con todas las expectativas que teníamos sobre él. También es verdad que tuvo que hacerse cargo del desastre que dejó Macri, de una pandemia única en la historia y ahora la Argentina está sufriendo también consecuencias de la guerra, como todo el mundo. No son excusas porque son situaciones que afectan hasta a los países más poderosos. A nosotros nos afectan mucho más porque es como un resfrío: si estás saludable te va a hacer menos daño, pero si te agarra con las defensas bajas las consecuencias son peores. Hay que decir todo”.

Respecto de si Cristina Kirchner es positiva o negativa para el Presiente, Peralta sostuvo que “Cristina es vicepresidenta y ocupa el lugar que tiene que ocupar. No tengan dudas de que apoya a Alberto y a la gestión, pero no interfiere en las decisiones del Presidente. No es cierto eso de que lo maneja; si Cristina lo manejara, las cosas se habrían hecho distintas. Ella marca lo que no ve bien (se observa en sus declaraciones públicas), pero quien conduce y decide es el Presidente”.

Sobre la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y con mucho poder dentro del Gobierno en general, Gonzalo consideró que “es un dirigente muy inteligente, con mucha experiencia y con buenas relaciones con el poder económico, tanto de la Argentina como del mundo. Deseo que le vaya bárbaro y creo que va a acomodar la situación, aunque quizás no como a mí me gustaría. Dentro de esta alianza que es el Frente de Todos, Massa representa quizás más a los organismos concentrados. Yo espero que no se olvide de lo que prometió Alberto en el inicio de su gobierno, cuando dijo ‘primero los de abajo'”.

Si Massa tiene éxito en su gestión, seguramente se perfilará como un fuerte candidato a Presidente para 2023. ¿Lo votarías? “No sé… Hay que ver. Siempre voté al peronismo, sea cual fuera el candidato; incluso en Arrecifes, habiendo perdido internas voté al candidato que nos ganó. Soy muy orgánico en eso. Si me decís que por un lado va Massa y por el otro Patricia Bullrich u otro representante de la derecha que deja de lado al pueblo, sin dudas voto por Massa. Pero creo que lo más saludable en 2023 es que haya PASO en el Frente de Todos; ahí sí me inclinaría por otro candidato que tenga más que ver con mis ideas”.

Sobre lo que puede ocurrir en las elecciones ejecutivas el año próximo en Arrecifes, Peralta coincidió en que “también abono la posibilidad de realizar unas PASO responsables y adultas; no que sea ‘una guerra’ como en ocasiones anteriores. La unidad forzada y que no se traduce en trabajo real en conjunto, está visto que no sirve de mucho”.

¿Se le puede ganar a Javier Olaeta? No ha perdido ninguna elección hasta el momento. “Creo que sí, pero depende más de nosotros, la oposición, que del propio Olaeta. Veo a muchos vecinos desconformes con su gestión. Hay muchas irregularidades que están saliendo a la luz y que buena parte del pueblo rechaza. También esta gestión están sufriendo un desgaste y tienen muchos problemas internos. Pero debemos ser los integrantes de la oposición quienes tengamos la capacidad de conformar y presentarle a los vecinos una alternativa sólida y responsable para competir con chances de ganarle a Olaeta. No obstante, si no mejora la economía argentina, va a ser muy difícil que nos vaya bien en las elecciones en Arrecifes”.

