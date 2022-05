La sesión extraordinaria se levantó por falta de quórum.

En la noche de este viernes se celebró una sesión extraordinaria para tratar el pedido de licencia del concejal Fernando Bouvier (Juntos-PRO) y que acto seguido asuma Guillermo Sbuttoni.

En realidad, a quien le correspondía reemplazar a Bouvier, por el orden de la lista en la que fue electo, era Silvina De Paris, pero la periodista fue alcanzada por la inhabilidad de ser proveedora municipal. Ante esto, ella optó por no asumir debido a que la licencia es sólo hasta el 22 de mayo.

La sesión arrancó con la aprobación de la licencia solicitada por el referente del PRO, aunque los concejales Daniel Bolinaga y Jorge Eterovich manifestaron lo que ellos consideraban irregularidades en el desarrollo de esta extraorinaria.

“Una sesión extraordinaria se convoca por cuestiones de necesidad y urgencia. Y si el pedido de Bouvier hubiera sido necesario y urgente debía haberse tratado en la sesión ordinaria del miércoles, ya que ingresó el martes al Concejo Deliberante. Es cierto que la nota entró fuera de término (el orden del día se cierra el lunes a las 10:00) y que acordamos no tratar temas fuera de término, pero en este caso correspondía hacerlo por ser de necesidad y urgencia. ¿O lo es ahora y no hace dos días?”, coincidieron los ediles del Frente de Todos.

Además, Bolinaga expuso: “El miércoles se le puso ausente a Bouvier y ahora se pretende aprobar una licencia retroactiva al 11 de mayo. En consecuencia, el 11 no habría estado ausente sino de licencia. Es muy desprolijo todo, no me queda claro”.

Pese a ello se aprobó la licencia (no lo hizo Eterovich, por los motivos expuestos) y se pidió un cuarto intermedio por una irregularidad que también consideraron en la excusación de Silvina De Paris para asumir.

“De Paris no fue notificada a tiempo para que opte por asumir o no. Primero se convocó a Sbuttoni y luego, cuando le hicimos ver esa anomalía, apareció la nota de Silvina. Pero dicha nota tampoco cumple con lo establecido en la Ley Orgánica. Ella debe optar por asumir o no durante todo el período; no se puede decir hoy no asumo pero en la próxima quizás sí. Ya tenemos antecedentes cuando la Dra. Gabriela Franco debía suplir a Bolinaga y no aceptó; ya no pudo asumir más. En ese contexto no podíamos seguir desarrollando una sesión irregular”, explicó el Dr. Eterovich.

Finalizado el cuarto intermedio, volvieron al recinto los seis concejales de Juntos presentes (Bóveda, Reddy, San Juan, Bianchini, Ferrari y Martínez) y únicamente Bolinaga del Frente. El resto no regresó. Y como se necesita una mayoría de ocho ediles para tener quorum, la sesión no pudo continuar y Sbuttoni (presente en el Concejo) no pudo asumir.

Estuvieron ausentes Sebastián Reigosa y Gabriela Guraudo.

