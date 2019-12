Polémica por el proyecto de Eterovich de congelar sueldos políticos

Tal como adelantamos, este viernes el concejal Jorge Eterovich presentó un proyecto pidiendo congelar por seis meses los sueldos del Intendente y funcionarios de su gabinete y las dietas de los ediles.

El único integrante del interbloque Frente de Todos FR argumentó su decisión en la necesidad de “adaptarnos a la crisis económica que viene sufriendo desde hace tiempo nuestro país y a la situación de los vecinos, a los que siempre se le piden esfuerzos”.

Las repercusiones dentro del ambiente político arrecifeño no tardaron en llegar. Y hay varios molestos con la decisión del Dr. Eterovich.

“No estamos en desacuerdo con el proyecto. Lo que nos parece mal es su actitud, la de cortarse solo y no comentarle nada a ninguno del resto de los 13 concejales. Somos un cuerpo y podríamos haberlo conversado para presentarlo todos juntos, si todos estábamos de acuerdo. Eterovich no puede decidir por otras 13 personas con los mismos derechos que él”, comentaron un par de concejales en la intimidad.

A algunos funcionarios del gabinete municipal tampoco les gustó: “Eterovich debe hablar por él. Y si tanto le importa la gente hubiera renunciado a su dieta. No sé cuánto trabaja Eterovich en el Concejo Deliberante; yo sí sé lo que trabajo: las 24 horas del día por la gente”, deslizó un integrante del Ejecutivo. Y agregó que “en todo caso, son decisiones que se deben consensuar”.

ETEROVICH SE DEFENDIÓ

“No creo que haya que hacer una asamblea para ponerse en el lugar de la gente. A los vecinos nadie los consulta cuando les aumentan los impuestos o los arruinan económicamente con las tarifas y la inflación. Además, yo no decido por nadie. Mi única decisión fue presentar este proyecto y la consulta al resto de los concejales será cuando se trate en sesión. Allí podrán cuestionarlo y no aprobarlo, si así lo consideran. Yo estoy totalmente convencido de lo que hice, lo mismo que el grupo que me acompaña. No quiero imponerle nada a nadie; el que no está de acuerdo que se oponga y listo”, respondió el concejal.

EL PROYECTO

