Polémica por la clausura de un carrito: Bromatología actuó perfectamente

En la mañana de hoy, a través de un informe de prensa de la Municipalidad, se hizo pública la clausura de un carro de comidas rápidas ubicado en el paseo de la Estación del Ferrocarril.

El hecho sorprendió y desató numerosos comentarios en redes, puesto que se trata del denominado “Carro de Vale”, uno de los más tradicionales y conocidos del lugar, y del que se destaca la calidad de sus comidas.

¿Qué fue lo que pasó?

Según testimonio de la persona encargada del puesto, “para Navidad nos trasladamos a la fiesta de Kairo y llevamos un freezer con hamburguesas más chicas, que no son las que vendemos habitualmente. Sobró una caja y quedó en el fondo de ese freezer. Nos olvidamos de sacarla para tirarla, pero no estaban a la venta, de ningún modo”.

La inspección de Bromatología, en conjunto con el área de Comercio y la División de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes, realizada en la noche de este miércoles a todos los carros, detectó esa irregularidad y procedió muy bien, como corresponde.

Profesionales de Bromatología explicaron en el lugar que “no puede haber hamburguesas en ese estado dentro de un freezer, que además contiene otros alimentos. Entendemos que haya sido un descuido, que no estén a la venta, todo lo que se argumenta. Pero constituye una falta grave y debemos decomisar la mercadería y proceder a la clausura preventiva que se eleva al Juez de Faltas”. Lógico: ellos no pueden saber, además, si están a la venta o no.

El área de Comercio también detectó irregularidades menores como atrasos en los pagos del canon y de la libreta sanitaria, que pueden considerarse faltas menores, atendibles en todo caso, y que no hubieran significado la clausura.

Muy buen trabajo

Entendemos que no hay nada que objetar del procedimiento. Al contrario: destacar la forma profesional y seria con que se manejó la inspección, interactuando diferentes áreas y tomando la decisión que corresponde. Trabajando así, los arrecifeños tenemos que quedarnos tranquilos de que Bromatología cuida celosa y debidamente lo que consumimos.

Por más que haya sido un descuido, una negligencia y que no se ponga en duda la calidad de los alimentos que siempre caracterizó al Carro de Vale, de acá en adelante deberán poner más atención.

