En el cierre de la fecha 5 del Torneo Apertura Municipalidad de Arrecifes, Palermo y Obras Sanitarias empataron 1 a 1 en el Estadio Municipal.

El Cervecero pudo haberlo ganado cuando, en el segundo tiempo, Blas Bahillo puso el 2-1 de penal, pero el árbitro Darío López lo anuló por invasión de área. Cuando el joven volante volvió a patear, Pato Luján se lo atajó y el marcador siguió igualado.

La imagen del momento en que Bahillo impacta la pelota muestra a dos jugadores de Obras dentro del área y a uno de Palermo, mientras que uno más de cada equipo están ingresando a la misma.

¿Estuvo mal invalidado el gol? Según el DT cervecero, Mingo Alfaro, el árbitro reconoció que se equivocó. En este caso, le impidió sumar dos puntos valiosísimos al equipo verde.

RECLAMOS DEL OTRO LADO

Agustín Lobato, delantero azulgrana, se quejó del arbitraje y reclamó tres penales -según él- no sancionados a favor de Obras. “Hubo dos en el primer tiempo: uno que fue dentro del área y lo cobró afuera y otro que directamente no sancionó. Y el último, sobre el final, cuando toco la pelota y el arquero me choca directamente; fue un penal clarísimo”. Lobato añadió: “Ya sabíamos que nos esperaba algo de esto. Yo no hablo de los árbitros pero lo de hoy fue alevoso. Incluso se equivocó contra Palermo porque anuló un penal por una invasión de área que no cobra nadie en la Argentina”.

Agustín redobló sus quejas por el perjuicio que siente sufre su equipo: “Con esta camiseta parece que cualquier expulsión son tres fechas de suspensión. Y en un torneo de ocho fechas, tres son muchísimas. Nos están perjudicando. Tendremos que acostumbrarnos a eso y jugar callados porque a Obras se lo apunta siempre”, le dijo al periodista Juliano Carbonaro.

