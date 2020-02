A los abuelos de barrio Las Flores les robaron unos 600 mil pesos

El matrimonio de abuelos asaltado mediante el Cuento del Tío este martes en calle Frascheri perdieron todos sus ahorros (ver nota). “Les dejaron sólo 700 pesos. Es todo lo que les quedó”, contó su nieto, Facundo Vila Marincovich, en Radio Uno (107.1).

“Les robaron los ahorros de toda su vida: 7.000 dólares y más de 100.000 pesos. Tenemos una bronca e indignación muy grandes”, agregó el nieto, por quien se hicieron pasar los delincuentes comunicándose telefónicamente con sus abuelos.

“Queremos advertirle a la población, especialmente a los adultos mayores y a los niños, que no abran la puerta de sus casas cuando va gente que no conocen; que no den ningún dato por teléfono. No queremos que nadie más pase por esto, estamos todos expuestos”, añadió Facundo, quien pudo describir al delincuente que se presentó en la casa de los abuelos como cajero de un banco.

“Estaba muy bien vestido, con camisa blanca y pantalón negro. Era una persona morocha, fornida, de aproximadamente 1,80 metros de estatura y unos 90 kilos. Evidentemente tienen experiencia en este tipo de delitos y hacen entrar rápidamente en confianza a las víctimas”, detalló.

“Luego de que hicimos la denuncia la policía se portó muy bien. Llegó enseguida al lugar y se puso a total disposición nuestra. Pero aún no tenemos novedades sobre los delincuentes, que al menos eran dos porque mientras uno tocaba el timbre de la casa otro se mantenía hablando por teléfono. Esperemos que los encuentren”, cerro Facundo Vila.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios