BUSCAN A DOS ACUSADOS DEL CRIMEN DE RAMÍREZ

En la noche de este sábado se conoció la noticia de que la Policía de Arrecifes habría detenido al supuesto autor del crimen de Alejandro Ramírez, el hombre de 42 años asesinado en las primeras horas de la madrugada del mismo día en la puerta de su casa, en Av. Belgrano al 1200.

Luego fuentes policiales indicaron que la persona en cuestión solo fue demorada y se le tomó testimonio, pero que no es uno de los dos sujetos sobre los que se libró pedido de captura y que están siendo buscados.

“Se realizaron distintos allanamientos que arrojaron resultado negativo. Estamos detrás de estas dos personas que son las más comprometidas con el hecho, pero podríamos afirmar que se fugaron, que no están en Arrecifes. No brindamos las identidades para no interferir en la investigación”, explicó hoy en RADIO UNO (107.1) el secretario de Seguridad municipal, Sergio Aldazabal.

El funcionario añadió que “sobre la víctima fatal existía una denuncia de abuso sexual y, por los testimonios recogidos, todo indica que el crimen se habría producido como una especie de venganza por este hecho”.

“Los agresores fueron un grupo de entre cuatro y siete personas, que serían conocidos de Ramírez porque lo llamaron por su nombre y él salió a la puerta de su casa, donde se produjo el lamentable suceso”, agregó el Dr. Aldazabal.

