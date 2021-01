Comisario Tenorio: “Me van a ver caminando por las calles y hablando con los vecinos”

El comisario Darío Tenorio, flamante jefe de Policía Distrital de Arrecifes, visitó hoy los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a los lineamientos que marcará en su conducción de las fuerzas de seguridad bonaerenses en nuestra ciudad.

El policía arrecifeño, que regresa a su ciudad luego de haber trabajado 17 años aquí y los últimos dos en Capitán Sarmiento, se refirió a una foto publicada anoche por este diario, destacando su compromiso y sencillez (a las 23:00 salió un momento de la Comisaría caminando junto a su hija para comprarle un helado) y que desató una insólita polémica:

“Quiero aclararlo, para que no se preste a malas interpretaciones. Mi horario en la Dependencia es hasta las 21:00, pero uno es policía las 24 horas y mucho más ocupando la responsabilidad que asumí. Por ello a esa hora seguía trabajando y estaba acompañado por mi hija de 9 años, con quien comparto el tiempo que puedo de acuerdo a mis obligaciones. Le ofrecí si quería tomar un helado y caminamos una cuadra y media a comprarlo. Y yo iba con el uniforme porque estaba trabajando desde la mañana en la Comisaría y ni ropa me había llevado para cambiarme”, explicó con claridad. Y también aclaró:

“La foto que vieron en el diario de mí caminando por el centro, la van a ver como imagen habitual. Voy a salir a caminar o en un patrullero por toda la ciudad, por todos los barrios para hablar personalmente con los vecinos, con los comerciantes; para que me cuenten cómo ven la seguridad y qué es lo que necesitan. No soy un policía que se quede en una oficina o detrás de un escritorio simplemente dando órdenes. Si bien eran otras épocas, lo vi a mi padre trabajar así y quiero recuperar ese contacto con los vecinos, que son a quienes me debo”.

Respecto de la nueva función, en un área de la fuerza también nuevo para él porque siempre condujo la Policía Rural, el comisario Tenorio consideró que “tengo varios desafíos. El primero es dejar todo de mí para darle a Arrecifes, mi ciudad, la mayor seguridad posible, porque la inseguridad cero no existe en ningún lugar del mundo. También, no fallarme a mi hermano José, que fue quien confió en mí y me convenció de aceptar esta responsabilidad; ya que creo que si fallo en algo al que primero van a criticar va a ser a él y yo no puedo defraudarlo. Y por otra parte, mostrarle a mi hija con hechos todo lo que le inculco sobre el respeto y la responsabilidad. Este último siempre fue mi principal objetivo: no permitir que nadie en la escuela, en la calle o entre sus amigos, tenga algo malo que decir de su papá”.

El nuevo jefe de Policía insistió en que va a poner mucho énfasis en la presencia de efectivos en la calle trabajando en la prevención: “Si yo voy a andar todo el día recorriendo, ninguno de mis colaboradores puede negarse a hacerlo. Considero que hay que predicar con el ejemplo. Y el que no se sienta cómodo con mi forma de trabajar, puede pedir el traslado sin problemas y lo reemplazaremos por quien entienda el compromiso total que asumimos”.

Tenorio también quiso agradecer la confianza depositada en él por el intendente Javier Olaeta: “Me dio un gran respaldo, sólo pidiéndome que trabaje como siempre lo hice. Se lo agradecí personalmente y él también me agradeció por haber aceptado esta responsabilidad. Ya nos reunimos varias veces para diagramar las políticas de trabajo”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios