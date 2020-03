DENUNCIA DE VIOLACIÓN EN ARRECIFES: AVANZA LA INVESTIGACIÓN

(AUDIO) El secretario de Seguridad Pública de la Municipalidad de Arrecifes, Sergio Aldazabal, habló en Radio Uno (107.1) sobre la denuncia de un caso de violación en nuestra ciudad.

Según manifestó la víctima, el aberrante hecho ocurrió en la noche del lunes en barrio La Cumbre, en momentos en que ella volvía caminando desde el trabajo hacia su domicilio.

El Dr. Aldazabal manifestó que “estamos trabajando desde el primer momento en la investigación del hecho y en la contención y acompañamiento de la víctima, a través del Área Mujer que encabeza la Dra. Daniela Zabalúa. Ocurre que es un tema muy sensible, del que particularmente no me gusta hablar y tampoco puedo hacerlo mucho. Priorizamos el respeto hacia la difícil situación de la mujer antes que otra cosa”.

“La fiscal interviniente, Dra. Franca Padulo, nos pidió que nos hagamos cargo de las primeras tareas de investigación para la prosecución de la causa. Es por ello que junto con la policía estamos reuniendo todos los elementos y testimonios posibles para entregárselos a la fiscal”, agregó el titular de Seguridad.

“Tenemos imágenes de cámaras de seguridad municipales y particulares anteriores y posteriores al hecho. En las mismas se observa claramente a un masculino caminando por el lugar. El mismo ya fue identificado y se está trabajando en probar su participación en el hecho denunciado. El momento del abuso no se ve porque la víctima manifestó que se produjo en el interior de una obra en construcción, donde no lo toma ninguna cámara”, explicó Aldazabal.

“Considero que debemos ser muy prudentes todos en el tratamiento de este tema. No entiendo como, en las redes, ha personas que sentencian sin tener absolutamente ningún elemento. Es un hecho grave y delicado como para aventurar conclusiones”, finalizó.

