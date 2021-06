Descargo de Brian Sotelo, mencionado en un informe policial

Brian Sotelo, mencionado en el informe policial enviado a los medios por la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes (https://arrecifesnoticias.com/policiales/dos-detenidos-por-el-robo-en-el-parque-industrial/) sobre el robo a la empresa Seven Express, efectuó un descargo público:

“Me veo obligado a hacer este descargo por las acusaciones que recibí. Ya que a mí me pidió un favor mi cuñada de llevarla hasta dicho lugar mencionado en las redes y la comisaría. Entrando a tal empresa sin saber y nunca imaginándome de lo que iba hacer. La lleve y la dejé en la entrada nunca entre a ningún lado las cámaras captan q yo nunca entre a ningún lado solo la lleve para hacer la gauchada y resultó ser que paso todo esto de lo que se me acusa yo nunca toque ningún dinero ninguna caja ni nada yo gracias a mis viejos se que hay q laburar para ganarse la plata uno mismo los que me conocen saben cómo soy y que jamás tocaría algo que no sea mío y los que piensan lo contrario es por qué no saben la clase de persona que soy realmente la estoy pasando muy mal estoy muy angustiado y con mucha bronca por todo esto espero que se solucione todo rápido y termine todo esto. Muchas gracias”

Me veo obligado a hacer este descargo por las acusaciones que recibí. Ya que a mí me pidió un favor mi cuñada de… Publicado por Braian Sotelo en Jueves, 10 de junio de 2021

