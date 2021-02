Detuvieron a un joven por hacer malabarismo en la calle

Se encontraba junto a su compañera y a dos perras en la esquina de Avenida Molina y 25 de Mayo. La mujer reclamó públicamente su liberación.

Aproximadamente a las 11 de la mañana de este martes la Policía de Arrecifes detuvo a un joven que se encontraba haciendo malabarismo en la esquina de Avenida Molina y 25 de Mayo, con un traje de payaso.

Según relató su compañera en RADIO UNO (107.1), “no estábamos haciendo nada. Vino la policía para identificarnos y nos dijo que no está permitido hacer malabarismo en la calle. Mi compañero se sacó el traje de payaso y justo pasó un auto y dijo algo así como ‘por qué no agarran a los chorros’. Aparentemente un policía creyó que eso lo había dicho mi compañero, se enojó, lo esposó y se lo llevó detenido. Todo un circo bárbaro por nada”.

María José, la joven que habló en la radio, continuó contando: “Estamos con dos perras, madre e hija, viajando por distintas ciudades y nos ganamos el pan haciendo malabarismo, con la colaboración de la gente. Yo me tuve que ir caminando con las perras hasta la Comisaría para que me digan por qué detuvieron a mi marido, pero no me dan respuestas.

Lo único que me dijeron es que hay que tener un permiso para hacer malabarismo en la calle. Fui a la Municipalidad a sacar el permiso y me mandaron a la Oficina de Tránsito. Fui a Tránsito y nadie sabe nada. Aparentemente en Arrecifes no existe ninguna ordenanza que diga que se puede ni que no se puede; no hay permisos, no hay nada. Mientras tanto, mi compañero sigue detenido”.

“Nosotros somos de Bariloche y viajamos a dedo. No hacemos mal a nadie. Me parece perfecto que la policía haga su trabajo y que identifique a gente que no conoce en la ciudad. Estoy a favor de eso. Pero considero que es un grave abuso de poder lo que han hecho. Nunca nos pasó esto en ningún lado”, cerró María José desde la puerta de la Comisaría, mientras esperaba junto a sus perras la liberación de su compañero de viajes.

