Dos detenidos por el robo en el Parque Industrial

Informe policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Arrecifes (textual):

En fecha 07/06/2021, siendo las 02:22 horas, se recibe denuncia por parte de uno de los socios de la empresa “SEVEN EXPRESS” que funciona en el Sector Industrial Planificado. Quien denuncia que constató en dicho edificio, la reja abierta de una de las ventanas y las oficinas revueltas en lugares específicos donde se guarda dinero. Y constata el faltante de una importante suma de dinero que estaba en una caja fuerte de color verde. – No se constatan daños ni roturas, sí que quienes ingresaron a dicho inmueble poseían llave y conocían el lugar. Asimismo, refiere que no poseen seguro por el dinero que transportan y desconocen exactamente la suma robada, ya que las mismas se hallaban en sobres cerrados para ser entregadas en sus destinos. No sospecha ni valúa. Los damnificados ordenaron y tocaron el lugar, por ello se carece de la presencia de Policía Científica.

A raíz de esta denuncia se iniciaron actuaciones caratuladas epígrafe con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Depto. Judicial de San Nicolás, a cargo de la Dra. M. Verónica Marcantonio.

En fecha 09/06/2021, a las 16:30 horas, personal GTO EPC Arrecifes conjuntamente con Destacamento La Cumbre, procedieron en calle Brasil, Casa 100 de este medio, a cumplimentar ORDEN de ALLANAMIENTO dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 del Depto. Judicial de San Nicolás; arrojando resultado positivo y secuestran una motocicleta 110 c.c., una campera inflable color beige, un par de zapatillas puma color blancas y dinero en efectivo, los cuales coinciden con las imágenes de cámara de seguridad aportadas en la causa. El Dr. Alfredo Iglesias –a cargo de la Ayudantía Fiscal de Arrecifes- ordenó la aprehensión de BRAIAN SOTELO y notificación del Artículo 60 del CPP.

En fecha 09/06/2021 – a las 21:00 hs., personal GTO EPC Arrecifes tras nuevas tareas investigativas y mediante orden de allanamiento de urgencia, solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción en turno y avalada por Juzgado de Garantías Nº 2, se procede a ALLANAMIENTO en calle Dorrego 173 de este medio, y se procede a secuestrar la caja fuerte sustraída, conteniendo en su interior dinero en efectivo de diversas numeración, por un valor de $73.150, y se procede a la detención de la coautora del hecho, TAMARA SOLEDAD GUIA, de 31 años de edad, quien permanece alojada en sede policial, y se la notifica del Art. 60 del CPP, a espera de nueva directiva judicial, disponiéndose tras directivas recibidas por parte del Dr. Iglesias, la libertad en aplicación del Art. 161 del C.P.P. para con TAMARA SOLEDAD GUIA y BRIAN SOTELO, quienes resultan tener relación directa y/o de afinidad con uno de los socios de la empresa damnificada “SEVEN EXPRESS”.

