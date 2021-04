Eterovich: “Busqué a quienes me robaron, los encontré, llamé a la policía y no vino nunca”

El concejal Jorge Eterovich ofreció esta mañana una particular conferencia de prensa para relatar lo que le tocó vivir luego de un robo sufrido a principios de esta semana ante la falta de respuestas de los responsables de la seguridad de Arrecifes.

“Lo hago porque ya estoy cansado de que me roben, porque me pasa lo mismo que a muchísimos arrecifeños y yo tengo la posibilidad de que me escuchen los medios. Y también porque me animo, porque soy siempre así en mi vida: voy de frente y digo las cosas como son ya que no tengo nada que esconder”, aclaró ante el periodismo en el Recinto del Concejo Deliberante.

El último lunes, el edil del Frente de Todos/Frente Renovador había adelantado en las redes sociales, textualmente: “Algunas personas confiadas en que la policía está muy ocupada clausurando bares se llevaron 8 (ocho) inodoros con sus respectivas mochilas y 8 (ocho) bidets. Si alguno sabe algo me escribe por privado. Se lo agradezco ya que ando tratando de hacer el trabajo de la policía. Xq es la 5 quinta vez que me roban”.

“EN UNAS HORAS SUPE TODO LO QUE APARENTEMENTE LA POLICÍA NO SABE”

El Dr. Eterovich no dio vueltas a la hora de relatar la situación: “No me robaron un teléfono, que se lo pueden meter en un bolsillo y nadie lo advierte. Me robaron ocho inodoros con sus ocho mochilas y ocho bidets, una carga importante con la que los ladrones recorrieron seis o siete kilómetros por Arrecifes hasta el lugar donde los escondieron. Sin embargo, nadie de las autoridades vio nada. ¿En todo ese trayecto no hay ninguna cámara? ¿Funcionan todas las cámaras que dicen? ¿O no las miran y están tomando mates? Como mínimo, resulta muy llamativo”.

Luego el abogado local contó que “cuando hice la publicación en Facebook me empezaron a llamar y a mandarme mensajes vecinos diciéndome quién me había robado y dónde estaban las cosas. También que iba gente a esa casa a buscar los artefactos. En unas horas, focalizándome en el tema, me enteré quiénes roban, quiénes venden drogas, dónde viven… Todo lo que aparentemente la policía no sabe”.

Y continuó: “Hice mal en mi publicación cuando me referí a la policía genéricamente, porque hay muchos policías que trabajan bien. Pido disculpas por ello. A quien sí responsabilizo es al comisario y al oficial de calle, con quienes hablé telefónicamente. Me encargué de investigar todo yo y llamé al comisario (Darío Tenorio), fui hasta la casa donde estaba lo que me robaron y él me dijo que me mandaba móviles. Nunca llegaron esos móviles. Luego se comunicó conmigo el oficial de calle y me quería convencer de que no podían ir porque no tenían orden de allanamiento, y puso en duda lo que yo le decía. Soy abogado, conozco las leyes y los procedimientos; no soy herrero o médico, a mí no pueden venirme con cuentos”.

“Lo más tragicómico fue que, mientras yo estaba exponiéndome solo, con mi auto particular, frente a la casa de los delincuentes (que ya me habían visto y salieron a la calle), los móviles pasaban y pasaban a tres cuadras del lugar. Es como ese dicho que señala que ‘si el robo ocurre acá, la policía va para allá, para otro lado’. Fue toda una situación muy rara y me produjo una gran indignación e impotencia. Nunca nadie más me dio ninguna respuesta, ni autoridades policiales ni políticas de seguridad”, añadió.

“En seguridad en Arrecifes se viene trabajando muy mal desde hace años; lo que pasa es que esconden los robos, no los informan. Después, cuando alguna vez esclarecen uno, lo promocionan y resulta que ese robo que resolvieron nunca había ocurrido si nos guiamos por lo que informan. Lo que me pasó a mí les pasa a diario a muchos vecinos; cuando te toca te das cuenta.

Recuerdo en las elecciones internas de 2019, que me entraron a robar a mi casa. Quien terminó identificando a quienes me habían robado fue el comisario en ese momento de Salto, Fernando Cabrera; porque acá me dijeron que fueron personas que en realidad no habían tenido nada que ver. El secretario de Seguridad de ese momento me dijo que me habían robado mis albañiles, que son como mis hermanos, con los que hace mucho tiempo que trabajo y nunca me faltó nada. Es que para esta gestión municipal, si sos albañil sos ladrón”, se explayó Eterovich con otro ejemplo.

Para finalizar, el referente del Frente Renovador en Arrecifes sostuvo que “si quieren decir que esto es político, que lo digan. No soy candidato a nada, no estoy en ninguna campaña. Yo he demostrado sobradamente desde siempre mi preocupación por la seguridad si importarme la cuestión partidaria. Desde que les junté la plata para construir el Centro de Monitoreo, los llevé al municipio modelo en seguridad que es Tigre, donde visitamos el Centro de Operaciones y ellos no entendían nada; les conseguí los mapas, me reuní muchas veces con integrantes del Ejecutivo para colaborar; y hasta les di la idea de crear un Observatorio Judicial para seguir las causas de las personas que son detenidas en Arrecifes y estar encima de la Justicia para que queden presos. En la Municipalidad tienen una gran cantidad de abogados y cualquiera de ellos podría haberse ocupado del tema sin tener que pagar otro sueldo; pero cuando no sabés o no querés, nada se puede hacer.

Espero que todas estas situaciones se corrijan porque los arrecifeños estamos absolutamente desprotegidos en materia de seguridad”.

