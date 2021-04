Impostores visitan domicilios aduciendo que son del Plan Detectar

La Municipalidad de Arrecifes advirtió esta mañana sobre la presencia de “personas inescrupulosas que están tocando el timbre y golpeando puertas en casas diciendo que vienen del Plan Detectar para hacerles el Test de detección de casos de COVID-19. Tienen todos los datos de los que viven en ese domicilio, número de documento, nombre y apellido etc. ES MENTIRA. El Plan Detectar NO está enviando a NADIE!!! NO LES ABRAN”.

En cualquiera de estos casos llamen a la policía: 452521 – 452559.

