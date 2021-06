La detuvieron por el supuesto robo de un celular, ella asegura que lo compró y lo estampó contra el piso

El informe de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes emitido en la mañana de este lunes, señala textualmente:

“En fecha 26 del cte. mes, siendo las 12 horas, personal policial procedió a la detención de una persona, de sexo femenino, identificada como Tamara Lezcano, quien había sustraído un teléfono celular marca Motorola E 7 Power, y al momento del recupero lo rompe contra el suelo. Se mantiene comunicación con el MPF quien dispone cumplimiento de recaudos legales y posterior libertad. Se inician actuaciones bajo la intervención de la Fiscalía N° 6 del Dpto. Judicial de San Nicolás”.

La respuesta a este parte policial surge de la misma mujer mencionada en el hecho. Lo hizo a través de su muro de Facebook, haciendo su descargo y denunciando públicamente a otra mujer (también textual):

“El dia jueves esta señora me vende un celular 30mil pess moto e 7 power..El cual estaba nuevo ya que era de eya y contaba con papeles….Al ser muy insistenete se lo compre Le dije si no iba a tener problemas me dice que no ke era de eya….El dia sabado yo estaba durmiendo Y en mi domicilio se ase presenteLa policia diciendo ke avia sido denunciadaX el robo de un celular…Al cual le explico ke yo lo pague…Me dicen cambiate agarra el celu y aclmpañanos asi vos devolves el celu y te devuelven la plata…En la comisaria me diren ke debo devolverlo pero ami no me devuelven lo que gaste..Que debo aserle una denuncia x estafaa A eso le digo ke es alpedo por ke nunka va presa….entonces asote el celu al suelo…y me dicen ke kedo detida x daño…esposandome a una celda….Publico hoy por ke mi nlmbre esta en el face E informe policial…Kien nos conose sabe kien somos Y ke dia a dia me ezfuerzo mas x seguir saliendo adelante con mi ezfuerzo…Muchos van a decit x ke le compraste Y si le compre x ke lo necesitaba se lo pague lo ke valia para no abusarme x ke x 3mil pesos me lo daba….Pero asii de caro me salio x culpa de esta persona #vanesa_camos” estuve asta las 17:30 hs perdiendo el tiempo cuando en mi casa tenia mis tres hijos esperandome y el bebe ke toma pecho…Pero la vida se encarga de cobrar todoY con lo ke me saco ke pague la pantalla del celular”.

