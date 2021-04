Piden colaboración por un auto robado en Pergamino

Daiana Medina, una joven arrecifeña radicada en Pergamino, solicita colaboración a la comunidad por si alguien tiene datos o ve el auto que le robaron en la vecina ciudad.

“Fue en la madrugada del 15 de abril, creemos que aproximadamente a la 1:20 por ruidos que escucharon los vecinos. Nosotros nos dimos cuenta ese día a las 6 de la mañana, cuando nos levantamos. El auto queda en la puerta de casa, en calle Manuel de la Fuente, de Barrio Acevedo, porque no tenemos garage para guardarlo”, le contaron a DIARIO NOTICIAS Daiana y su esposo.

El auto es un Fiat Spazio de color azul, modelo 1991, con llantas de aleación y reflectores. La patente es VJN352.

“Siento bronca e impotencia. Uno lucha por tener lo suyo, por avanzar, con sacrificio para tener sus propias cosas. No me sobra nada, tengo lo justo y lo necesario. Y lo que tenía no era mucho, pero para mí era bastante e importante: un vehículo del año 1991 lo compre el 17 de octubre del 2020, mi primer auto”, explicó la víctima del robo.

“Radicamos la denuncia en la Comisaría 3ª de Pergamino, pero sabemos de la demora en este tipo de casos. No pudimos encontrar ninguna cámara que ande por el barrio. Es por ello que pedimos la colaboración de la gente de la zona por si alguien puede aportarnos algún dato”, completaron.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios