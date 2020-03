POLICÍA Y MUNICIPALIDAD DESALOJARON UNA FIESTA DE SECUNDARIA

Estudiantes que inician el último año de la Secundaria de todos los colegios de Arrecifes se reunieron en la sede del Club Almirante Brown (espacio que alquilaron) para realizar la tradicional fiesta de presentación de camperas.

Fue en la noche del viernes, pero ni alcanzaron a concretarla porque en las primeras horas de la madrugada del sábado, Policía y Municipalidad se hicieron presentes en el gimnasio de calle España, clausuraron los festejos y desalojaron a unos 200 jóvenes.

No quedaron claros los argumentos. Algunos sostienen que “porque el Brown no está habilitado para fiestas de este tipo”, cuando se sabe que allí se realizan fiestas de todo tipo. Otros dicen que “porque había menores”. Y si es una reunión de estudiantes secundarios, claro que no van a ser mayores de edad…

Los chicos, junto a una batucada que habían contratado, siguieron los festejos en la calle, custodiados por tres móviles policiales que dedicaron gran parte de la madrugada del sábado a eso. Y lo más llamativo es que terminaron ingresando a un bar y ante los ojos de las autoridades.

