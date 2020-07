RECUPERARON PARTE DE LO ROBADO EN LA CANCHA DE GUILLE

La Policía de Arrecifes logró recuperar dos de los tres paños de alambrado olímpico robados en el último hecho delictivo sufrido por Guillermo Donnola en su cancha de fútbol 5.

Recordamos que el último 12 de julio, ese predio ubicado en la esquina de Ricardo Gutiérrez y Pedro Sardi fue víctima de los ladrones por 18ª vez.

“Como siempre critiqué la inseguridad y que nunca supe nada de los robos anteriores, ahora quiero destacar especialmente a dos efectivos policiales que estuvieron toda la semana ocupándose del hecho. Ellos son Ignacio Ríos y Gabriela Oviedo, quienes consiguieron recuperar dos rollos del tejido perimetral que me llevaron la última vez”, se ocupó de resaltar Guille.

“Pero hasta que no pongan cámaras de seguridad en esa zona, lamentablemente me van a seguir robando. La Policía no puede poner personal parado ahí para custodiar las 24 horas”, completó Donnola.

