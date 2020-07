ROBARON UNA BICI: NO LA COMPRES

En la mañana de este martes, Anamari Solanés Dominé sufrió el robo de su bicicleta en pleno centro de la ciudad.

La artista arrecifeña relató lo sucedido en Radio Uno (107.1): “Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando llegué al consultorio del Dr. Delgado, en calle Lamadrid entre Ricardo Gutiérrez y España. Fue un minuto, porque ingresé y el chico que salió para dejarme su lugar en la atención volvió y me dijo que su mujer había visto como alguien se llevaba la bicicleta”, contó Anamari.

“Tengo una impotencia bárbara y prefiero no decir cosas que no están en mi vocabulario. Fue una imprudencia mía en no haberle puesto candado, pero una todavía piensa que a las 11 de la mañana, en pleno centro y con mucha gente circulando, estas cosas no van a pasar. Y sí, pasan”, añadió.

El pedido es que si a alguien le ofrecen esa bicicleta, no la compren porque es robada. Se trata de una Musetta de paseo, de color lila y guardabarros blancos, con canasto negro y portaequipaje.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios