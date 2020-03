Robo e intimidación a la atleta Ayelén Mondo Varela

Ayelén Mondo Varela denunció un robo que le tocó sufrir en su domicilio del barrio 350 Viviendas que comparte con su madre. Lo hizo ante la policía, en las redes sociales y también esta mañana en Radio Uno (107.1).

“Habíamos salido a hacer unas cosas con mamá y ella me insistía que teníamos que volver a casa porque sentía que algo malo estaba pasando. Yo le decía que no porque íbamos a llegar tarde al trabajo, pero me convenció y regresamos. Cuando llegamos me encuentro con un vecino metido en el patio de casa y cuando me vio intentó escapar. De la impotencia, le tiré con un ladrillo (que Dios me perdone) y le pegué en una mano, lo que le hizo caer dinero que nos estaba robando. También llevaba un celular que me gané en la maratón de Pardo pero igualmente se lo llevó”, contó la joven atleta en la 107.1.

“Llamamos a la Policía y vino enseguida. La respuesta de ellos fue muy buena. Pero el mayor problema es que el chorro, a quien conozco, sigue ahí, al lado de mi casa. Incluso me amenazó con pegarme con un fierro. Él con otros que se juntan ahí después se volvieron a meter en el patio de mi casa saltando el tapial. Pasan por el frente, nos miran, nos intimidan permanentemente. Tenemos miedo porque somos dos mujeres solas. Nos vamos a tener que mudar porque así no se puede vivir”, se lamentó Ayelén.

“En realidad yo no les tengo temor, pero si le llegan a hacer algo a mi mamá no se los perdono. Ella tiene problemas de salud y no quiero que le pase nada. Todo esto le está haciendo muy mal”, añadió.

Ayelén comentó que la Policía le dijo que estaba esperando una orden de allanamiento y que esa misma noche tuvo que volver a llamar a la Comisaría por las amenazas de sus vecinos. “También vinieron enseguida y pasaron por la calle, pero ellos siguen ahí”.

