ROBO EN CALLE EUSKALERRÍA

En la mañana de hoy, aproximadamente a las 11, se produjo un robo en una vivienda ubicada en calle Euskalerría al 300, entre Ramón Lorenzo y Moreno.

Allí vive un matrimonio con sus dos pequeñas criaturas (una recién nacida). El padre de familia se encontraba trabajando en el campo, mientras que su esposa había salido a realizar la VTV de su vehículo, trámite que calcula le llevó una media hora.

Al regresar la mujer a su domicilio se encontró con la casa abierta, por lo que se dio cuenta que alguien había ingresado y llamó a un vecino por temor a entrar ella.

Marcos Casella fue el vecino solidario que constató el robo en el interior de la vivienda, relatando en RADIO UNO (107.1) que “le revolvieron toda la casa, estaba todo dado vuelta. Lo primero que dijo la chica es que se habían llevado la plata del nene, unos pequeños ahorros, porque no tenía más dinero en el lugar. Con los nervios y el desorden aún no pudo determinar qué le robaron. Estaba abierto el portón del frente, y el fondo da a una casa deshabitada de calle Pergamino, así que no se sabe por dónde pueden haber entrado y salido. Llamamos a la Policía y al secretario de Seguridad y llegaron de inmediato. Ahora están revisando cámaras de seguridad a ver si pueden encontrar algo”.

Casella agregó que “a esa hora hay mucho movimiento pero de los vecinos nadie vimos nada. De hecho, en la esquina hay un rapipago y siempre hay unas cinco personas haciendo cola. Pasa que tampoco nadie espera que te roben a las 11 de la mañana”.

