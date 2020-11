ROBO EN UNA VIVIENDA Y COMERCIO

En la noche de este viernes se produjo un robo en despensa/kiosco Faty, ubicado en Avenida Belgrano al 600.

Su propietaria, Fátima Hanley, contó a través de las redes sociales el hecho delictivo ocurrido en su comercio, que comparte inmueble con la vivienda que habita. Les robaron tanto en la casa como en el negocio:

“Hoy nos toca d vuelta cerca de las 22:40 nos entraron a robar ,se llevaron 1 cajon lleno d remeras de mis nenas,eso no es nada ,me llevaron 3cajas cerradas de viña de balbo mas de 20 latitas de cerveza ,pack d latas de speed q viene de 24 cerradas,2gancia 3fernet y no recuerdo cuantos wiskys ,fiambres q compre el martes cerrados sin abrir ( mortadela,salame queso, tengo tanta tristeza )espero q se hagan cargo quienes fueron x suerte hay camaras, si saben algo x favor me avisan me cagaron la vida nos cuesta tanto todo?Pinino Saulquinnn es triste hoy nos toca quedarnos sin poder laburar hasta q podamos reponer nuevamente”, describió textualmente.

