En la mañana de este viernes se produjo el vuelco de un camión con acoplado en la ruta 191, camino a San Pedro, a la altura de la Escuela Nº 14.

Como consecuencia del incidente y del derrame del cereal que transportaba el camión, dicha ruta permanece cortada al tránsito, por lo que se recomienda no circular momentáneamente hacia esa zona.

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fernando Ciongo, se quejó por la falta de respuestas a quienes deberían retirar el camión del lugar: “En un país normal, donde las cosas funcionen, ya habría sido sacado con una grúa. Acá llamás a uno y a otro y nadie atiende, todos se lavan las manos. El seguro del vehículo, los responsables de la ruta provincial, nadie se hace cargo…”

Y agregó: “Los Bomberos estamos siempre dispuestos y limpiamos a ruta, pero no podemos hacerlo por completo hasta que no retiren el camión. Y tampoco podemos quedarnos esperando cinco horas en el lugar. Es común que muchas veces se abuse de la buena voluntad y el equipamiento de Bomberos; pero a veces nos cansamos de eso. Nuestros bomberos son voluntarios, tienen sus trabajos y no pueden estar pendientes de los que otros no cumplen”.

