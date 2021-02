Se le incendió el auto a Tana Di Palma

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos y articuladora del CIC de Arrecifes, Tana Di Palma, sufrió el incendio de su vehículo en la noche de este jueves.

El siniestro ocurrió cuando Tana circulaba en su Renault Megane por ruta 191 a la altura de la bajada de la autopista 8. Notó que el auto se paró y volvió a arrancar, en el momento en que comenzó a salir humo del encendido y luego unas llamas, según relató esta mañana en RADIO UNO (107.1).

“Intenté salir por la puerta del conductor y no la pude abrir, por lo que bajé del auto por la puerta del acompañante. Enseguida tomó fuego. Llamé al jefe del Cuerpo de Bomberos, Beto Ciongo, y a mi hijo Patricio, ya que estaba cerca de casa y vino con un matafuegos. Los Bomberos también llegaron enseguida pero ya era tarde. Se prendió fuego todo, explotaron hasta los vidrios. La verdad que no sé cuál puede haber sido la causa. Por suerte no agarró el tanque de nafta, que estaba por la mitad; si no, explotaba todo. El auto no sirve más pero yo estoy bien, gracias a Dios”, detalló Tana.

Video: Primicias Arrecifes

