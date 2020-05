SECUESTRO DE CARNE EN INVESTIGACIÓN DEL ROBO DE DOS VACUNOS

Informe de la Secretaría de Seguridad Pública de la Municipalidad de Arrecifes (textual):

En fecha 18 del cte. se recibió denuncia del establecimiento “Don Pepe” ubicado en ruta 51 de nuestro medio, dando cuenta que durante la noche del sábado 17, autores ignorados, ingresaron al predio de la empresa procedieron a faenar dos animales vacunos.

Luego de las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de Policía Rural, el dia 20 del cte. se procedió a la inspección de carnicerías de nuestra ciudad alertados de ser los posibles lugares en que dichos animales podrían haber sido reducidos. Arrojando como resultado de dicha tarea, el secuestro de carne vacuna, cuya existencia o propiedad no pudo ser justificada por los dueños de dichas carnicerías; a la vez que se procedió al secuestro de otros productos no aptos para su consumo, requiriéndose la intervención de la Oficina Municipal de Bromatología, que labró las infracciones correspondientes.

El día 21 del cte. y tras recabar elementos y más datos de interés para la investigación en curso, se realizaron 4 allanamientos en diversos domicilios de nuestra ciudad, donde también se logró el secuestro de Carne, cuya cantidad y tipo de corte resultaba sospechosa, no pudiendo justificar su pertenencia, procediéndose al secuestro además de 10 cuchillos de mediano y gran tamaño, baldes de plástico, bolsas de arpilleras con restos de sangre, y en uno de los domicilios allanados se logró el secuestro de prendas de vestir con evidentes manchas de sangre y se procedió a la aprehensión de su morador, un sujeto masculino mayo de edad, con antecedentes penales por el delito de cuatrerismo, quien fue notificado y puesto a disposición de la Justicia. Interviene en la presente la Ayudantía Fiscal de Arrecifes.

