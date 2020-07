VOLVIERON A ROBARLE A GUILLE DONNOLA Y EXPLOTÓ

Guillermo Donnola sufrió el 18º robo en su cancha de fútbol 5 “La Magia”, ubicada en la esquina de Pedro Sardi y Ricardo Gutiérrez, a tres cuadras y media de la Comisaría y la Municipalidad de Arrecifes.

En mayo pasado ya le habían robado dos veces en cuatro días, y ya había ido solo a “avisar” a la Policía, cansado de realizar denuncias. “Nunca se encontró nada de lo que me robaron ni a quiénes me roban”, se quejó en esa oportunidad, una vez más.

Guille lleva ciento y pico de días sin trabajar, puesto que su actividad está prohibida por la pandemia de coronavirus. “Yo entiendo, es lógico. No me quejo de eso porque tenemos que cuidarnos todos. Le sigo poniendo el pecho, pese a que me estoy fundiendo, y pese a que en Arrecifes se ve que cualquiera organiza partidos de fútbol en cualquier lado y nadie dice nada. Pero si encima me siguen robando, ya no aguanto más”, explotó Donnola.

La conocida cancha de fútbol 5 sufrió su 18º robo

Este domingo comprobó que le habían robado los pocos paños de tejido perimetral que le quedaban: tres sobre calle Ricardo Gutiérrez. “Y ahora me van a seguir robando lo que tengo adentro, seguro, porque la cancha quedó totalmente desprotegida. No sé… La verdad es que ya no sé qué pensar. Y si no es así, que alguien venga a decirme si todas las veces anteriores no hice todo lo que tenía que hacer, como corresponde. Ya no sé con quién hablar ni a quién dirigirme para que me brinden la mínima seguridad”, añadió lleno de bronca e indignación en diálogo con este medio.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios