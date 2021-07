Alberto Maggi: “A la gestión de Olaeta le doy 8 puntos”

Juan Alberto Maggi fue uno de los dos diputados nacionales que dio Arrecifes, junto a Rubén Víctor Manuel Blanco. También fue presidente del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, entre otros cargos que ocupó quien fue líder del peronismo en nuestra ciudad y responsable de la construcción de varios barrios de viviendas (“más de mil casas”, asegura) y de innumerables traslados de pacientes que necesitaban derivación médica a Buenos Aires o La Plata.

Ahora ya retirado de la militancia pero sin abandonar su pasión por la política, desde su trayectoria y experiencia analizó la actualidad este miércoles en RADIO UNO (107.1).

Los conceptos más salientes de Alberto Maggi:

“A la gestión de Javier Olaeta como intendente le doy ocho puntos. Arrecifes está mucho mejor que antes. Ha mejorado mucho la calidad de vida de los vecinos en los barrios, con distintas obras. Yo los recorro permanentemente y lo puedo comprobar. Antes por algunas calles era decididamente imposible transitar. ¿Saben lo que es, por ejemplo, que la gente que vive en la orilla de la vía (Avenida Molina), que siempre ha tenido que andar por el barro, hoy pueda pisar asfalto? Sólo el que lo sufre entiende la importancia de eso. Y así podría enumerar varias cosas.

Claro que hay muchísimas cosas por hacer aún, pero por eso le doy ocho y no diez. Algunos me dicen que Olaeta es muy tozudo, muy porfiado; quizás eso pueda ser un defecto pero quizás también gracias a eso logre superar obstáculos y concretar tareas que otros abandonan.

La nueva ley provincial hoy impide que se pueda presentar para otro mandato. Yo estoy en contra de eso. ¿Por qué lo vamos a reemplazar obligadamente si es buen intendente y tiene ganas de seguir? Debería poder presentarse y, en todo caso, que le diga que no el pueblo con su voto. En definitiva quienes deben decidir son los vecinos, no un grupo de legisladores limitando la democracia”.

“Con Daniel Bolinaga nos odiamos tanto que no quiero referirme a él. Yo no digo que con Olaeta Arrecifes esté mejor que cuando gobernaba Bolinaga; digo que está mejor que antes.

Yo le di la oportunidad a Daniel de iniciarse en la política; lo hice concejal con 25 años de edad en 1985. Después fuimos con él como candidato a intendente y perdimos. Y en 1991 él logró llegar a la Municipalidad.

Luego vinieron los enfrentamientos políticos que todos conocen y otras cosas que prefiero no decir.

¿Si me sentaría a charlar con él? Una vez dije que por el bien de Arrecifes, lo hacía. Y la respuesta de Bolinaga fue que, por el bien de Arrecifes, no se sentaría a tomar un café conmigo… Con eso respondo la pregunta, ¿no?”

“El peronismo de Arrecifes no sé cuál es, no sé quién lo conduce ni lo representa. Legalmente no tiene la validación de los afiliados porque casi ya ni los hay. Alguien se agarró la chapa de presidente del Partido Justicialista y se la quedó, si no hay elecciones, si nadie lo vota, cuando cada período de presidencia del PJ tiene una validez de dos años.

Veo jóvenes que tienen actividad dentro de distintos espacios que se dicen peronistas, que aparecen en los medios; pero no conozco sus propuestas. Nunca hablé con ellos ni tampoco he escuchado ninguna plataforma política. Es como que eso ya no existe más. Por eso no podría opinar si son buenos o no”.

“No puedo perdonar que hayan hecho meter presa a mi mujer. Fue todo armado desde Arrecifes”

“La causa judicial que me inventaron por mi cargo en el Instituto de la Vivienda empañó las más de mil casas que traje para Arrecifes. Me queda la satisfacción de haber podido concretar que más de mil familias arrecifeñas hoy tengan su techo, pero lo que me hicieron no tiene perdón.

Me armaron una denuncia sin ningún tipo de sustento legal, desde Arrecifes, con complicidad de funcionarios judiciales de La Plata, con quienes los responsables de esto estudiaron juntos. Tenían que sacarme del medio de alguna manera porque democráticamente, en elecciones internas, no podían ganarme.

Yo puedo perdonar que me hayan metido preso. De hecho, pueden volver a meterme preso ahora si quieren, porque uno es hombre y se la banca. Pero jamás voy a perdonar que hayan metido presa a mi esposa, y dejaron sola a mi hija cuando era una nena de 11 años. No hay precedentes de que hayan encarcelado a la mujer de nadie a quien se lo acusa, ni por un crimen”.

