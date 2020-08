ALDAZABAL: “ES UNA FALTA GRAVE Y NO HAY VUELTA ATRÁS”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Arrecifes, Sergio Aldazabal, se refirió al despido del trabajador y bombero voluntario por ser responsable de un choque conduciendo un móvil de la Patrulla Urbana, Enzo Jorge (ver nota).

“Si bien es un tecnicismo, hay que aclarar que no se trata de un despido sino de una no renovación de contrato. Realizamos un sumario por lo sucedido, como corresponde; Enzo tuvo su derecho a defensa y no negó su responsabilidad. Lo consideramos un hecho grave, que pudo haber terminado mucho peor, y tomamos esa decisión. No es personal ni nada agradable, por supuesto; sancionamos la falta objetivamente. No podemos permitir cosas como éstas”, resumió el Dr. Aldazabal en RADIO UNO 107.1.

“De la investigación de los hechos surgió que Enzo abandonó su puesto en uno de los controles de ingreso a la ciudad para realizar un trámite personal. Lo hizo en el móvil de la Patrulla Urbana. Cuando estaba haciendo eso recibió un aviso de Bomberos por el handy sobre un accidente en ruta 8. Allí él decidió dirigirse hacia el accidente, no hacia el Cuartel como dijo. De hecho una cámara en el Banco Provincia lo toma circulando a gran velocidad por Ramón Lorenzo y después, al llegar al cruce con Avenida Merlassino, él decide pasar el semáforo en rojo y ahí embiste al Fiat Uno. Como dije, afortunadamente no tuvo consecuencias más graves para los ocupantes del vehículo ni para el propio Enzo”, explicó el secretario de Gobierno.

Sobre si el error no merecía una sanción no tan drástica, también teniendo en cuenta que se dirigía hacia un siniestro siendo bombero voluntario, Aldazabal consideró que “es grave y merece una sanción en consecuencia. Repito: pudo haber terminado en una tragedia. Entendemos que sea bombero voluntario pero también entendemos que circulaba en una patrulla municipal que no puede cometer este tipo de serias infracciones ni poner en riesgo a los demás. Si no sancionamos en forma ejemplificadora, terminamos permitiendo cualquier falta. ¿Qué queda peor que esto? Robar, nada más”.

Consultado acerca de si es posible reconsiderar la situación, el funcionario sostuvo “No creo. Ya es una decisión tomada y previamente bien analizada. Además, contamos con el testimonio de una persona compañera de trabajo de Enzo que certificó la gravedad de lo sucedido”.

