Arrecifes: el diálogo político salió del grupo

El Concejo Deliberante de Arrecifes continúa dando muestras de poca seriedad en su funcionamiento y se aleja cada vez más de los requerimientos y necesidades del común de la gente, de los vecinos a los que representan.

Tras las tumultuosas y poco productivas sesiones del año pasado, con marcados enfrentamientos entre oficialismo y oposición, este 2021 parecía que iba a ser distinto, mejor, y con mayor diálogo que redundara en medidas positivas para la sociedad.

Así lo evidenció el presidente del Concejo, Francisco ‘Paqui’ Bóveda en su discurso de apertura y en sus primeras acciones, reconociendo errores pasados y demostrando realmente una actitud más dialoguista. Pero lamentablemente esta intención duró poco.

Ya en las primeras sesiones el bloque de Juntos por el Cambio (no así el presidente del Concejo) se mostró intransigente y nervioso ante las incisivas intervenciones de concejales del Frente de Todos. Es cierto que la oposición apela frecuentemente a chicanas, pero fundadas en argumentos. Es que el oficialismo comete tantas y tan grandes torpezas que les deja le pelota picando frente al arco y sin arquero…

En esos “errores no forzados”, se equivocaron con el tema vacunación contra el Covid, volvieron a hacerlo con el tema becas estudiantiles, y presentaron proyectos tan alejados de las necesidades de los arrecifeños como la regulación de las actividades ornitológicas, el combate de las palomas medianas y la regulación de vehículos de electromovilidad, entre otras cosas.

La última sesión volvió a resultar un gran desconcierto, ya que JxC argumentó la ausencia de la concejal María Rosa Corral en “aislamiento por síntomas de coronavirus”, el mismo motivo de su falta a la sesión anterior, 14 días atrás. Pero la oposición informó que la citada edil había estado el día antes en el Concejo, lo que significaba que todos debían estar aislados, y dudó de la veracidad de esa justificación.

Así fue que al día siguiente, el jueves, el Concejo estuvo abierto y con personal. Pero el viernes se los aisló, aunque “el test rápido que se realizó María Rosa Corral dio negativo pero se esperaba a otro resultado el lunes”, según informó Bóveda en el grupo de Whatsapp de concejales. Difícil de comprender.

Encima, en esa misma sesión (el miércoles), el Frente de Todos informó que “la directora de Cultura, Stella Arzuaga; precisamente la concejal Corral y la concejal en uso de licencia Carolina Cruzzetti fueron imputadas del delito de falsedad ideológica en la denuncia presentada el año pasado ante la Justicia por el tema becas”.

En RADIO UNO (107.1), este viernes, el flamante jefe de Gabinete, Dr. José Tenorio, contraatacó: “O los concejales que dijeron eso, que son abogados, no saben nada de Derecho o mienten. La notificación de las imputaciones no les llegó a estas personas y, además, eso no significa nada; se las puede imputar sólo para que tengan su derecho a defensa”.

La gota que desbordó el vaso (lo volcó por completo), cayó en la tarde de este viernes, cuando el concejal Flavio De Sciullo compartió con el grupo de Whatsapp de todos los concejales y secretario del Cuerpo, un mensaje a pedido de su compañero de bloque Daniel Bolinaga (no está en ese grupo). El mismo, dirigido a De Sciullo para ser transmitido al resto, decía textualmente: “Dr., yo no pienso compartir una sesión con CONCEJALES PROCESADOS”.

Al ver ese mensaje, los ediles oficialistas comenzaron a abandonarlo en masa. El primero en salir fue Ruben San Juan y enseguida, Paqui Bóveda, Fernando Marino, María Rosa Corral, María Marta Gattelet… Hasta los opositores salieron porque “habíamos quedado solos”, manifestaron.

El grupo por donde se comunican los 14 concejales se desintegró, pero fundamentalmente se ha perdido cualquier tipo de diálogo político. Así, pocas esperanzas le quedan a la comunidad arrecifeña que desde el Concejo Deliberante salga algo productivo para los vecinos.

