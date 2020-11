BOLINAGA: “LA DOCUMENTACIÓN DE LAS BECAS NO APARECE PORQUE NO LA PUEDEN PRESENTAR”

“El otorgamiento de becas a estudiantes es un bochorno, una vergüenza, y no dejamos de sorprendernos. Siguen sin enviarnos la documentación como corresponde y están pagando cualquier cosa. Por ejemplo, están pagando becas a alumnos que egresaron el año pasado, lógicamente sin certificación de estudios en curso. Entonces la documentación no aparece porque no la pueden presentar, y siguen dando vueltas con excusas”, disparó Daniel Bolinaga en la sesión del Concejo Deliberante este miércoles por la noche.

Recordamos que la directora de Cultura, Stella Arzuaga, comunicó al Concejo que: “No corresponde la remisión de la documentación solicitada, debiendo permanecer en la Dirección a mi cargo. Sin perjuicio de lo expuesto se halla a entera disposición de concejales en horario administrativo”.

Sobre esto Bolinaga respondió: “Con la digitalización de información que existe en la actualidad, si quiere la señora Arzuaga que se siente sobre la documentación y la guarde bajo cuatro llaves, pero que nos envíe copias digitales. Es insólito lo que están haciendo”.

PEDIDOS DE BAJAS

Algunos becarios pidieron la baja al hacerse públicas estas irregularidades sobre el otorgamiento de becas: “Habrán pedido la baja por vergüenza al conocerse sus nombres, porque no las merecen o por ser familiares o amigos de funcionarios, que no falta ninguno”, acotó Bolinaga.

Pero el desmanejo de las becas continúa, ya que para reemplazar a seis alumnos que pidieron la baja no hay un criterio de selección entre los que las pidieron y no les fueron otorgadas. A tal punto que se toma como incompleta la documentación presentada en marzo “porque no tienen la certificación de estudios actualizada”.

“Y si los chicos la presentaron en marzo y allí quedó, ¿cómo va a estar actualizada a noviembre? ¿Tenían que tener una bola de cristal para saber que las iban a revisar en noviembre? ¿Cómo en marzo iban a presentar una documentación de ocho meses más tarde?”, cuestionó el concejal Flavio De Sciullo.

Todo sigue tan confuso como siempre. Nada se aclaró desde la aparición de las denuncias públicas y ante la Justicia.

? EN VIVO | Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Arrecifes Publicado por Diario Noticias – Radio Uno 107.1 en Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios