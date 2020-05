“BOLINAGA NO PUEDE OPINAR DE MÍ PORQUE NO ME CONOCE”

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, PAQUI BÓVEDA, RESPONDIÓ A LA DENUNCIA QUE LE FORMULÓ EL EX INTENDENTE.

Francisco “Paqui” Bóveda dejó por un rato su lugar en la Presidencia del Concejo Deliberante de Arrecifes y bajó a su banca para responderle a Daniel Bolinaga.

El ex intendente y concejal en uso de licencia presentó en el Cuerpo deliberativo una denuncia por irregularidades sobre lo actuado por Bóveda en la sesión del pasado 21 de abril, cuando se aprobó el pedido de extensión de licencia de Bolinaga, que ya estaba vencido.

El edil del Frente de Todos electo en octubre del año pasado le cuestionó al presidente del Concejo no haberlo convocado para esa sesión, siendo que su primera solicitud de licencia estaba cumplida hace varios días. En cambio, sí convocó a quien debía reemplazarlo, Matías Acosta, sin que se hubiera aprobado el nuevo pedido de Bolinaga. Además, objetó que el despacho de comisión correspondiente, que habitualmente se trata al finalizar los temas ingresados en el orden del día, fue pasado al inicio en una maniobra adrede.

En su denuncia, Daniel se refirió a la persona de Bóveda “puede que sea buena o muy buena persona” pero agregó que “su gestión como presidente del Concejo es mala”.

LA RESPUESTA DE PAQUI

En la sesión ordinaria de la mañana de este miércoles, Bóveda pidió autorización para contestar a los términos de la nota. Recordamos que el Presidente puede conducir la sesión pero no participar de debates; para ello, debe bajar a su banca y eso hizo el concejal de Juntos por el Cambio.

“Bolinaga no puede opinar de mí como persona porque no me conoce. Del mismo modo que yo no puedo opinar de él porque no lo conozco. Respecto de mi gestión como presidente, que el califica de mala, yo disiento. Y quiero aclarar que lo que hice citando a Acosta fue respetar la voluntad de Bolinaga de seguir de licencia, porque eso es lo que él pidió.

Mi buena predisposición hacia él estuvo siempre de manifiesto desde que me llamó para pedirme una sesión extraordinaria para tratar su primera licencia, cosa que hicimos sin problemas con las firmas de los concejales de nuestro bloque. Y Bolinaga sabe perfectamente que es así, pese a que políticamente tenga muchas diferencias con él. La verdad que no entiendo el sentido de esta denuncia que presentó”, dijo entre otras cosas Bóveda.

Y agregó que “de haberlo citado le hubiera generado una incompatibilidad, y no quise complicarlo porque su voluntad era extender su licencia. Considero que no me equivoqué. Y si me hubiera equivocado, se equivoca el que hace. Jamás sería con mala intención. En mi vida estoy acostumbrado a manejarme siempre con buenas intenciones”.

