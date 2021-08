El candidato a concejal en primer término por Juntos-PRO en Arrecifes, Fernando Bouvier, visitó hoy los estudios de RADIO UNO (107.1) junto a quien lo secunda en la lista, la empresaria Nadia Zanzottera, responsable de EMAR.

Bouvier integra actualmente el bloque de concejales oficialista, de Juntos por el Cambio, pero en esta oportunidad competirá en las PASO contra la lista del intendente Javier Olaeta, que encabeza Paqui Bóveda por el espacio Juntos-UCR.

“Intentamos por todos los medios ir juntos, en una lista unidad, pero en virtud de no llegar a un acuerdo nuestros principales referentes, Diego Santilli y Facundo Manes, no tuvimos otra opción que ir a unas PASO democráticas y respetuosas, entendiendo que el 13 de septiembre, luego de las primarias, vamos a estar todos juntos para las elecciones generales”, explicó Bouvier.

“Por supuesto que continuamos apoyando la gestión del intendente Olaeta; de hecho, somos parte de la misma y las obras que promocionan también podríamos adjudicárnoslas nosotros en publicidad electoral. Pero consideramos que las obras no son de ningún político, son de la gente que las paga con sus impuestos. Se han hecho muchas cosas bien y desde el Concejo y nuestro espacio hemos apoyado y trabajado en todo lo que necesitó el Ejecutivo municipal”, añadió.

Sobre las diferencias que los separan de la lista de la UCR, el referente arrecifeño del PRO explicó que “vemos que el Departamento Ejecutivo ha dejado de escuchar a los vecinos, incluso a nosotros mismos como concejales. Muchas veces desde el Intendente se imponen cosas y no hay lugar a disensos a sugerencias que podamos hacer. Lo mismo les pasa a los vecinos que se acercan con inquietudes y no son tenidos en cuenta. Invitamos al gobierno local a reflexionar sobre eso porque queremos que la gestión que continuará Olaeta sea mejor de lo que viene siendo”.

En ese sentido, Nadia Zanzottera añadió: “Yo sufrí esa falta de atención en carne propia. Desde EMAR hace 22 años que estamos apoyando a la Municipalidad con nuestras ambulancias cuando se necesitan, en forma totalmente gratuita, y ante un problema de atención familiar que tuve fui a hablar con el Intendente para proponerle una solución. Lo hice no sólo como responsable de EMAR sino como persona capacitada en el tema, que me siento, por tener un posgrado en administración de la salud, pero no fui tenida en cuenta. Nunca más me llamaron y nunca se interesaron, aunque sea”.

Ambos candidatos coincidieron en la intención de seguir trabajando juntos con el sector oficialista “porque tenemos diferencias de matices como los que señalamos pero nos une la ideología de fondo, la intención de ponerle un freno a las políticas del kirchnerismo a nivel provincial y nacional que en su mayoría consideramos desacertadas”.

“Queremos colaborar con el Intendente, no oponernos. Pero para ello les proponemos llevar a la Municipalidad la voz de los vecinos, que hoy no es tenida en cuenta”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios