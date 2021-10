Un actor político secundario dentro de Cambiemos, desde la creación de la alianza entre la UCR y el PRO que llevó a Javier Olaeta a consagrarse intendente de Arrecifes, en 2015, parece haberse convertido en principal protagonista en estas elecciones 2021.

La muy buena performance en las PASO de Fernando Bouvier (concejal que ingresó como suplente de Javier Braña por el período 2019-2023), animándose a enfrentar en internas a Paqui Bóveda y el oficialismo municipal, genera un interrogante de cara a los comicios generales del próximo 14 de noviembre.

Bouvier obtuvo en las PASO 3332 votos, desprendiéndose de la UCR y armando una lista propia en poco más de un mes. Lógicamente perdió contra los 4643 votos de la lista encabezada por el presidente del Concejo. Era un resultado esperado por las dos partes, pero ninguna de las dos pronosticaba que obtenga tantos votos. Ni el propio Bouvier.

Tanto el intendente Olaeta como Paqui Bóveda sostienen que los sufragios obtenidos entre las dos listas se sumarán en las generales (son 7975 en total). Incluso son más optimistas aún: “Vamos a mejorar, superaremos los 8 mil votos”, aseguran.

Públicamente manifiestan que los arrecifeños que se inclinaron por el oficialismo eligieron a una de las dos opciones del mismo espacio político, en apoyo a la gestión municipal; pero internamente, referentes de la “mesa chica” radical no piensan lo mismo.

Según confió un importante funcionario del oficialismo local, “entre los votantes de Bouvier hay un grupo que no está conforme con nuestra gestión pero que no votaría nunca al peronismo. Lo que no sabemos es cuántos son, pero creemos que no es un número menor. Esperamos que la mayoría de ellos ahora se inclinen por Juntos y nos apoyen”.

Esta apreciación de los pocos dirigentes radicales autocríticos parece no ser descabellada. Y pese a que Bouvier integra ahora la misma lista que ellos en tercer lugar, saben que quien lo secundó en las internas por el PRO, Nadia Zanzottera, cayó al sexto lugar y no tiene ninguna chance de ingresar al Concejo Deliberante.

LA OPOSICIÓN SE ILUSIONA

Los candidatos opositores que “leen” esta situación, confían en que el “voto contra Olaeta” obtenido por Fernando Bouvier se incline en las generales hacia ellos.

El que parece tener un perfil más aceptado para ese sector es Sebastián Reigosa, quien en 2013 participó electoralmente en una alianza con el radicalismo y luego se separó. Al referente del Socialismo le faltaron pocos votos en las PASO para llegar al piso para ingresar al Concejo. Y espera captar voluntades de ese sector.

Oscar Zaffaroni también aspira a ello, y con Olaeta se han intercambiado elogios. Sus estilos y el espectro de posibles votantes son parecidos, pero el empresario inmobiliario en las PASO quedó muy lejos de soñar con acceder a una banca.

Hasta el Frente de Todos se ilusiona con convencer a algunos votantes de Bouvier. “Si son contra el Intendente esperamos que nos elijan a nosotros, que somos la mayor fuerza opositora”, dejan trascender. Aunque parece difícil que se corte boleta votando a Santilli y al peronismo kirchnerista que manda en Arrecifes.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios