Bóveda: “La Justicia desestimó la denuncia en mi contra”

“La Justicia determinó que no hice nada de lo que se me acusa”, confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Bóveda, en RADIO UNO (107.1), con la resolución de la Fiscalía General Departamental en sus manos.

Respecto de la causa que se le inició el año pasado por “abuso de autoridad”, la UFI Nº 6 de San Nicolás instruyó una Investigación Penal Preparatoria que la Fiscalía General resolvió “DESESTIMAR las actuaciones y ordenar el inmediato archivo de la misma (la IPP)”.

“Yo dije en su momento que no iba a hablar del tema hasta que la Justicia resuelva. Ahora lo hizo, desestimó la denuncia en mi contra y quedó claro que no hice nada. Sólo me interesa aclararlo por mi familia, que la pasó mal, y por la gran cantidad de amigos y de gente que me apoyó y me demostró su solidaridad, nada más que eso”, agregó Paqui en los estudios de la 107.1.

Respecto de la relación con los trabajadores del Concejo Delierante, Bóveda sostuvo que “es normal, como lo fue siempre. Yo jamás sentí haber ejercido abuso de autoridad hacia nadie”.

