Francisco ‘Paqui’ Bóveda, presidente del Concejo Deliberante y primer candidato a concejal por el oficialismo local, Juntos-UCR, estuvo en el anteúltimo día de campaña en RADIO UNO (107.1).

Bóveda argumentó su decisión de ir por la reelección: “Considero que todavía tengo cosas para dar, para aportar. Me siento con las ganas y la capacidad de seguir representando en el Concejo Deliberante a un sector importante de la sociedad que confía en mis valores, en mis principios, en mi educación y en brindarme cien por ciento en la función pública. También porque me siento parte de un equipo al que tengo el orgullo de representar y que todavía podemos contribuir con mi ciudad para que siga progresando. El día que no sienta esas ganas y el apoyo y el cariño de la gente, me quedaré en mi casa”.

Acerca de si tiene intenciones de ser candidato a intendente en 2023, no lo negó, aunque consideró que “ahora no es el momento de pensarlo. ¿A quién de los que estamos en política no le gustaría ser intendente?; es la persona más importante de la ciudad. Ganas y capacidad no me faltan, aunque debo seguir aprendiendo. Ahora estoy enfocado en mi trabajo en el Concejo Deliberante. Dentro de nuestro espacio hay varios dirigentes en condiciones de ser intendente, en caso de que no se modifique la legislación y Javier Olaeta no pueda volver a presentarse”.

Respecto de lo que el candidato del Frente de Todos, Santiago Sales, manifestó que le dio vergüenza verlo en el Concejo respondiendo en un debate: ‘Nos vemos el 12, ahí se ven los pingos’, Paqui respondió que “fue una metáfora para finalizar un debate que ya consideraba concluido, que no nos llevaba a nada. Si ofendí a alguien o herí susceptibilidades, pido disculpas; pero se me va a criticar siempre cada cosa que diga. Miren si yo me tuviera que ofender por todas las barbaridades y agravios que me han dicho. Pero es un poco una contradicción de la oposición, que se queja cuando no hay debates y ahora se queja cuando bajo a debatir”.

Como mensaje final de campaña a los arrecifeños, Bóveda consideró que deben votar su lista porque representa a la actual gestión municipal y “porque estamos convencido de que todavía quedan cosas por hacer; por esos cordones cuneta con asfalto que llegaron, por ese tomógrafo que llegó, por esa obra en la Avenida Molina que se concretó, por ese Microestadio que se levantó, por esa planta depuradora que se recuperó, por la nueva terapia intensiva y todo lo que se ha hecho en el Hospital, por más eventos deportivos y culturales, por todo lo que está por llegar, como el frigorífico de porcinos que se va iniciando y por mucho más. Tanto en 2017 como en 2019 un alto número de vecinos ha apoyado esta gestión y creemos que lo van a volver a hacer para que podamos cumplir con los que aún no hemos podido. Que cada uno que agarre la boleta de Paqui Bóveda sepa que está respaldando a esta gestión”.

