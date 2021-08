Carlos Boyadjian es presidente de FENORBA (Federación de Cámaras del Norte de Buenos Aires) y ahora candidato a concejal de Arrecifes por Avanza Libertad, en la lista que encabeza Oscar Zaffaroni.

El empresario visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y, entre otros temas, se refirió a la mayor preocupación de los arrecifeños: la falta de trabajo y bien remunerado.

“Yo lo dije hace dos años en esta misma radio y ahora lo planteó Toyota y obviamente tuvo una gran repercusión. Su presidente, Daniel Herrero, reconoció que necesitan incorporar a 200 personas y no las pueden encontrar con el secundario completo, y ni hablar con estudios terciarios. Sé que quizás suena antipático, pero es la realidad.

Esto ocurre también en Arrecifes, donde hay empresas que realmente necesitan sumar personal formado en áreas específicas o mano de obra calificada y no la consiguen. Es habitual ver en los diarios avisos de este tipo, pidiendo personal, y tienen que repetirlos porque no logran incorporar lo que necesitan”, analizó.

“Por eso más que traer industrias, como se reclama habitualmente, necesitamos formar personal en las actividades que las empresas ya existentes necesitan. Lamentablemente la mayoría de los chicos que terminan el secundario no pueden seguir capacitándose y las fuentes laborales los necesitan ya formados. Tenemos que solucionar este tema primero y luego el trabajo aparecerá. Mientras tanto, seguirá siendo un problema”, añadió Boyadjian.

Respecto de su incorporación a la política, reconoció que “muchos me cuestionan para qué me meto. Pero uno siempre fue emprendedor, comprometido, involucrado en cargos directivos en distintas instituciones tratando de mejorar. La política es diferente porque la Municipalidad no es una empresa, ya que tiene que cumplir también un importante rol social; pero me gusta y creemos que podemos iniciar una transformación de lo que queremos que sea Arrecifes. No tenemos dudas de que es posible”.

“Este año, desde el Concejo Deliberante, queremos mostrar lo que somos capaces de proponer y de hacer. No seremos oposición. La palabra oposición ya no me gusta. ¿Oposición a qué? ¿Oponernos a una gestión para que nuestra ciudad no progrese? Lo que queremos es aportar, sumar, y por supuesto ayudar a corregir si vemos que el rumbo es equivocado o que algo no se hace bien, pero siempre con la intención de mejorar la realidad de los arrecifeños.

En 2023 queremos gobernar la Municipalidad. ¿Si lo creemos posible? Absolutamente. En definitiva, los intendentes que tuvimos eran y son vecinos como nosotros, llegaron desde la actividad privada. Le pedimos a la gente que nos apoye -y creemos que lo va a hacer- porque somos un espacio con gente totalmente nueva; ninguno de nosotros ocupó cargos políticos nunca. No somos más de lo mismo con algunas caras nuevas, como a veces se cuestiona”.

