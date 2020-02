COBRARÁN MULTAS DE 30 MIL PESOS POR NO USAR CASCO

El director de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes, Emilio Pattini, informó hoy en Radio Uno (107.1) que serán “muy importantes las multas que se aplicarán a los motociclistas que no usen casco”.

“Lamentablemente hay gente que no quiere cumplir las reglas. Y si no lo entienden con la concientización debemos hacer que lo entiendan de otra manera. Los motociclistas deben cuidarse la cabeza solos, no pretender que la Municipalidad cuide a cada uno de ellos. Es por eso que pediremos que las multas por no usar casco tengan el valor de una tomografía computada, entre 28 y 30 mil pesos”, aseguró Pattini.

Reconoció que ordenar el tránsito en Arrecifes “es muy pero muy difícil, por eso tenemos que imponer multas muy duras, muy altas. Es la única forma para que tomen conciencia de que las leyes están para ser respetadas”.

