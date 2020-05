Comunicado de concejales del Frente de Todos sobre el tema hogares de ancianos

Comunicado de concejales del Frente de Todos de Arrecifes:

El Bloque de Concejales del Frente de Todos comunica, que en la 4° Sesión Ordinaria celebrada en el día de la fecha, desde nuestro espacio presentamos un Proyecto de Resolución solicitando diversos informes relacionados con el funcionamiento del Hogar de Ancianos Municipal y Geriátricos Privados durante la pandemia del Coronavirus (COVID19)

Creemos que es fundamental tomar medidas de prevención y además hacer valer la Ordenanza N° 1470 para regulación, instalación y funcionamiento de Geriátricos Privados y la Ordenanza N° 1754 sobre las pautas de funcionamiento del Hogar de Ancianos Municipal de Arrecifes, las cuales no son aplicadas correctamente por el Ejecutivo Municipal.

Considerando la emergencia del tema, propusimos la aprobación del proyecto y la constitución del Concejo Deliberante en sesión permanente para tratar y trabajar la temática en pos de tramitar los medios pertinentes para el resguardo de nuestras y nuestros adultos mayores.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio, no solo que no aprobaron el proyecto, sino que además propusieron que el mismo pase a la Comisión de Salud Pública, Discapacidad y Acción Social minimizando la urgencia y aludiendo que ellos tienen todas las respuestas desde el Ejecutivo.

No nos alcanzan las respuestas, porque nos alcanza una pandemia mundial y si no tomamos las medidas y ejecuciones pertinentes, puede afectar la salud de nuestros abuelos y abuelas colapsando el sistema sanitario.

Pedimos menos palabras y más acción.

