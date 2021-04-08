jueves | abril 8, 2021

Comunicado oficial sobre las nuevas medidas contra el Covid en Arrecifes

Comunicado oficial sobre las nuevas medidas contra el Covid en Arrecifes

Politica

Comunicado de la Municipalidad de Arrecifes:

RIGEN NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS A PARTIR DEL VIERNES
ANTE EL INMINENTE CRECIMIENTO DE CASOS, MÁS DE 20.000 EN EL PAÍS Y MÁS DE 10.000 EN LA PROVINCIA EN LAS ÚLTIMAS 24 HS., EL INTENDENTE JAVIER OLAETA ANUNCIÓ LAS SIGUIENTES NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COVID – 19:
1 – RESTRICCIÓN HORARIA COMERCIAL Y PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN, ENTRE LAS 00:00 Y LAS 06:00 HORAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES COMO ESTACIONES DE SERVICIOS, FARMACIAS Y REMISES.
2 – SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN DOMICILIOS PARTICULARES.
3 – SUSPENSIÓN DE REUNIONES SOCIALES DE MÁS DE 20 PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE.
4 – SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA EN ESPACIOS CERRADOS PARA MÁS DE 15 PERSONAS (SIN PRESENCIA DE PÚBLICO).
5 -SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA EN ESPACIOS ABIERTOS PARA MÁS DE 30 PERSONAS (SIN PRESENCIA DE PÚBLICO).
6 – BARES, RESTORANES Y GIMNASIOS DEBERÁN TRABAJAR CON UN AFORO DEL 50 POR CIENTO.
7 – MAYORES CONTROLES POR PARTE DE LA POLICÍA Y LA DIVISIÓN DE TRÁNSITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS.
ESTAS MEDIDAS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LAS 0:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 9 DE ABRIL Y HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL INCLUSIVE.
NUESTRA RESPONSABILIDAD, NUESTRO DEBER, NUESTRA OBLIGACIÓN, ES CUIDAR A CADA VECINO DE ARRECIFES.

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