CONCEJALES ARRECIFEÑOS CON EL MINISTRO KATOPODIS

Los concejales del Frente de Todos Jorge Eterovich, Flavio De Sciullo y Daniel Bolinaga fueron recibidos la semana pasada por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

En la reunión mantenida en el despacho del funcionario del presidente Alberto Fernández, los legisladores arrecifeños le presentaron una carpeta con proyectos de obras de infraestructura para nuestra ciudad.

“En estos meses estuvimos trabajando en el análisis de las necesidades de Arrecifes en materia de infraestructura y la elaboración de los proyectos que consideramos más importantes y se los llevamos al ministro Katopodis. La verdad es que preferimos no detallarlos por el momento para no generar falsas expectativas, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de gestionar por nuestra ciudad ante un ministro con el que tenemos contacto directo, que nos abre sus puertas, nos atiende y nos escucha, y al que por supuesto agradecemos”, sostuvo Eterovich.

“Le explicamos detalladamente el porqué de las necesidades de cada una de las obras y la factibilidad de las mismas, para que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación analice la forma de financiar las que sean posibles a través del Municipio. También le pedimos apoyo para las gestiones que realice el intendente Javier Olaeta”, completó el concejal del interbloque Frente de Todos-Frente Renovador.

