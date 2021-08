Los jóvenes candidatos a concejal y a consejera escolar de TODOS en Arrecifes, Santiago Sales y Dana Marillet, visitaron los estudios de RADIO UNO (107.1) participando en su primera campaña electoral.

Sales es médico recientemente recibido en la UBA, donde también dicta clases, con apenas 25 años: “Estoy dando Fisiología en segundo año. Es una manera de devolverle a la universidad pública algo de lo mucho que me dio en mi formación. Lo disfruto muchísimo”, consideró.

Dana es psicopedagoga desde 2018. También tiene 25 años y trabaja en Rosario, proyectando volver a radicarse en su ciudad.

Los dos integran la Juventud Peronista y fueron los nombres propuestos por Patricio Gabilondo para la lista en la que se unió el justicialismo local.

“Yo vengo de familia peronista. Mi abuelo paterno, Roberto Sales, fue concejal en el retorno de la democracia y charlo mucho con él y por supuesto está muy contento. De hecho, ahora me entregó un reconocimiento que le dieron en 2008 por su labor como concejal, a modo de talismán. Para ellos y para mí es un orgullo que me otorguen esta posibilidad de integrar la lista en un puesto importante. La verdad es que, cuando me lo propusieron, dije que sí al instante, si bien fue una sorpresa. No dudé porque no tengo miedo; el algo que me gusta y tengo bien claras mis convicciones y el trabajo que puedo aportar”, contó Sales.

Dana, por su parte, toma esta candidatura como consecuencia de su activa militancia en el feminismo y en la JP, grupo al que ambos consideran representan en esta lista unidad: “Se lo debemos a los chicos y chicas, a toda la gente de ‘Sumate’ y a los demás sectores del Frente de Todos que nos dan esta oportunidad. Para nosotros representa un compromiso muy grande”.

“Es una unidad muy postergada y muy pedida por los vecinos; se logró después de 10 años y ser parte de esto es un privilegio. Fundamentalmente nos enriquece porque en muchos temas tenemos diversidad de pensamientos y opiniones pero debatiéndolas siempre en armonía; aportando y escuchando, tratando de aprender de los más grandes, de los que tienen más experiencia”, analizaron.

“Lo que los arrecifeños pueden esperar de nosotros es la continuidad de esta unidad, que no es solamente estar juntos para una elección, siempre trabajando por una sociedad más justa y más inclusiva. Necesitamos mayor pluralidad de voces, de proyectos; nadie puede creerse que puede hacer todo solo. Fundamentalmente es importante que lleguemos al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar por eso, para darle mayor equilibrio. Da pena ver como se debate… bah, mejor dicho como NO se debate en el Concejo Deliberante”, consideró el joven médico.

“Venimos de un momento bastante complejo, de una crisis bastante compleja que afecta también a Arrecifes y tenemos que pensar y proyectar la salida de la pandemia, siempre pensando en ayudar a los vecinos y vecinas”, añadió Diana. “Y una de las principales acciones es ofrecer a los jóvenes oportunidades de estudio de nivel superior, que hoy prácticamente no existen en nuestra ciudad. Ya hemos estado hablando con algunas universidades para ello. Por supuesto que la falta de trabajo también está entre las principales preocupaciones; pero consideramos que la formación terciaria y universitaria en Arrecifes traerá de la mano oportunidades de trabajo”.

