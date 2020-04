DE SCIULLO SE FUE DEL BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Flavio De Sciullo, dejó ese espacio en el Concejo Deliberante de Arrecifes.

Lo confirmó en la mañana de Radio Uno (107.1): “Ayer presenté la nota informando la creación de un interbloque propio, siempre representando al Frente de Todos. Así que desde la próxima sesión estaré solo en una banca”.

Si bien se lo vio en los últimos días junto a Jorge Eterovich concretando una donación para el Hospital Municipal, el Dr. De Sciullo aclaró que no se unirá al interbloque propio que también tiene su colega abogado: “Con Jorge me une una gran relación de amistad y profesional, ya que somos socios en la actividad privada, pero políticamente ocupamos espacios distintos. Pensamos muy parecido y trabajamos juntos, mucho y muy bien en la última campaña; no obstante, no me uniré a él en el Concejo”.

Respecto de los motivos que lo hicieron tomar la decisión de alejarse del grupo de Tana Di Palma, con quien venía trabajando estrechamente durante muchos años, De Sciullo explicó: “No tengo absolutamente ningún problema con Tana. Al contrario, la aprecio y la respeto mucho. Simplemente vengo teniendo algunas diferencias políticas con el grupo y no me sentía cómodo. Pienso que ya no le soy útil al espacio y no quiero ser un obstáculo para ellos, por eso decidí alejarme y ejercer mi función como concejal de la oposición de la mejor forma”.

Con esta separación, los cinco concejales del Frente de Todos en Arrecifes quedan divididos en tres bloques. Uno compuesto por Tana Di Palma, Roxana Valdatta y Daniel Bolinaga (o Matías Acosta, ya que aún no se trató la licencia pedida por el ex intendente); otro por Jorge Eterovich y el tercero por Flavio De Sciullo.

