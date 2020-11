DENUNCIA PENAL POR EL TEMA BECAS PARA ESTUDIANTES

Las irregularidades denunciadas por los concejales del Frente de Todos en la entrega de las becas a estudiantes universitarios y terciarios que cursan fuera de Arrecifes, tuvo este jueves un nuevo capítulo.

Luego de que los ediles opositores expusieran públicamente la situación con detalles en la sesión del último miércoles, al día siguiente ofrecieron una conferencia de prensa para ampliar la información y confirmar que presentaron una denuncia penal en la Justicia, más precisamente en la Ayudantía Fiscal de Arrecifes.

“Buscamos el diálogo con el oficialismo por todas las vías. De hecho en la misma sesión les propusimos públicamente ir a un cuarto intermedio, mostrarles todos los elementos irregulares que conseguimos reunir y que convoquen a la concejal Carolina Cruzzetti para que dé sus explicaciones, ya que es una de las personas más comprometidas en estas denuncias. Lo que queríamos era que acepten corregir la gran cantidad de irregularidades que existen, todas favoreciendo a familiares y allegados directos a funcionarios y concejales de Juntos por el Cambio que no han demostrado la necesidad de acceder a una beca”, explicó uno de los deunciantes, Jorge Eterovich en la rueda de prensa.

“Pero no hubo caso. El oficialismo actuó como siempre, imponiendo su mayoría por la fuerza y sin ningún ánimo de diálogo. Al contrario: no se hacen cargo de nada y buscan cómo atacarnos en lugar de resolver los problemas. Paqui Bóveda y Martín Reddy, que son quienes manejan su bloque, han llevado a que el Concejo Deliberante viva una situación de intolerancia y enfrentamientos como nunca se vivió. Es imposible dialogar y mucho menos llegar a consensos, salvo que ellos nos necesiten a nosotros. Lamentablemente no nos quedó otra opción que recurrir a la Justicia”, añadió el referente del massismo en nuestra ciudad.

Roxana Valdatta habló en el mismo sentido: “Desde un principio, integrando la Comisión de Becas, les dije que estaban haciendo las cosas mal, que había irregularidades. Por eso me negué a firmar, no porque me oponga a las becas sino todo lo contrario. El problema es que no las entregan como corresponde y en muchísimos casos lo hacen a dedo, con favoritismos familiares. Quedó comprobado. Incluso a Carolina Cruzzetti, con mi mejor voluntad, le advertí que iba a tener problemas. Jamás me escucharon. Inclusive el secretario de Hacienda, Mauro Bóveda, intentó amedrentarme diciéndome que si yo no firmaba no iban a pagar las becas, algo que -además- hicieron parcialmente y no como corresponde”.

Además de Eterovich y Valdatta, la denuncia está firmada por los concejales Flavio De Sciullo, Daniel Bolinaga y Tana Di Palma. En la misma, de 17 páginas aportando pruebas, se pide que “se investigue la posible comisión de delitos ocurridos en el Concejo Deliberante, especialmente en la Comisión de Educación, Deporte y Turismo, como así también en la Dirección Municipal de Cultura y Educación, en los términos del artículo 293 del Código Penal y del artículo 287 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”.

La presentación judicial, además, solicita “se proceda a dar inicio a una Instrucción Penal Preparatoria a los efectos de que se investiguen los hechos que exponemos”.

VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios