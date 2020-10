DENUNCIAN FALSEAMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS EN BECAS A ESTUDIANTES

En la sesión del Concejo Deliberante celebrada en la noche de este miércoles, concejales del Frente de Todos denunciaron irregularidades en el otorgamiento de becas municipales a estudiantes universitarios y terciarios que cursan fuera de Arrecifes.

Roxana Valdatta y Flavio De Sciullo apuntaron directamente a que “se las dieron a gente que claramente no las necesita, que no cumple con los requisitos de necesidad económica, y dejaron afuera a otros chicos que por falta de recursos debieron abandonar sus estudios”.

De Sciullo fue contundente en su discurso:

“Revisé uno por uno los 261 casos del año anterior y me sentí absolutamente sorprendido. Y sorprendido por la falta de respuestas de la directora de Cultura y de la presidenta de la Comisión de Cultura de este Concejo Deliberante, Carolina Cruzzetti. A ella, que está acá presente, le pregunté por el método de elección de los becarios y no me dio ninguna respuesta.

Las declaraciones juradas son bochornosas. Hay becarios cuyos padres tienen más de 500 hectáreas de campo y hay otros estudiantes que realmente necesitan la beca y no se la han dado. No hay ningún control de la Comisión de Cultura, no se controló ninguna declaración jurada.

Hay más de 20 declaraciones juradas falseadas, lo que constituye un delito. Lo denunciamos pero no hacen nada, lo permiten y siguen.

Es lamentable, otro hecho bochornoso. Revisé una por una las declaraciones juradas. Le pido a la concejal Cruzzetti que me diga si las revisó”.

Entre los estudiantes a los que se refiere De Sciullo, que cobran becas de $ 3.500 mensuales para solventar sus estudios, hay hijos de dueños de campos, empresarios, profesionales, familiares y allegados al Gobierno municipal, además de otros que tampoco reúnen los requisitos de necesidad económica a lo que apunta esta ayuda a estudiantes arrecifeños.

CRUZZETTI: “LA DOCUMENTACIÓN QUE RECIBIMOS SE SUPONÍA QUE ERA LA VERACIDAD”

Carolina Cruzzetti respondió al cuestionamiento de De Sciullo: “Cuando recibo todos los expedientes, antes pasaron por una encuesta de Acción Social, que es la que tiene que evaluar. Nosotros desde el Concejo no estábamos para evaluar. Los tiempos apremiaban. Esa documentación respaldatoria (de ingresos) no se estaba pidiendo ya el año pasado, que yo no estaba. Toda la documentación que recibimos se suponía que era la veracidad”.

