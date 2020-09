DESMIENTEN VERSIONES SOBRE EL CIERRE DEL CIC

En los últimos días se lanzó una campaña a través de las redes sociales “para impedir que cierren el CIC de Barrio La Cumbre”.

Mediante la misma se convoca a los vecinos “el lunes a apoyar al personal del CIC. Colguemos un globo blanco y uno negro en la puerta”, se pide. Y las publicaciones agregan “quieren cerrarlo. No podemos dejar que cierren nuestro CIC Arrecifes”.

LA DESMENTIDA DE TANA

Consultada la titular del CIC Arrecifes, Tana Di Palma, se mostró sorprendida por esta campaña y la desmintió rotundamente: “Lo vi porque mucha gente me lo mandó. Y me sorprendió porque es una mentira total. No sé quién pudo haber inventado semejante barbaridad. Jamás se pensó en cerrar el CIC ni nada por el estilo”.

Tana agregó que “me llama la atención que se hable de salir a reclamar el lunes por este invento del cierre del CIC, justo el día en que me comentaron que hay una marcha de reclamo de enfermeros en la Municipalidad”.

