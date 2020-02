DI PALMA: “EL MINISTRO DE SALUD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE OLAETA”

El último viernes, en la ciudad de La Plata, Marcos Di Palma visitó al ministro de Salud bonaerense, Dr. Daniel Gollán. El arrecifeño diputado provincial y el Ministro se reunieron por el término de una hora intercambiando opiniones sobre el funcionamiento del sistema de salud pública en los municipios de la Segunda Sección Electoral, que Di Palma recorre habitualmente.

Marcos, no obstante, se detuvo en la situación que atraviesa su ciudad, Arrecifes, tras haber recibido reclamos de vecinos sobre falta de medicamentos e insumos en el Hospital Municipal.

Respecto a eso, luego del encuentro, se refirió Di Palma: “Yo no tengo atribución alguna sobre la gestión política de Arrecifes, que está en manos del intendente Javier Olaeta porque así lo decidió el pueblo con su voto. Lo que puedo hacer, en virtud de la excelente relación que mantengo con el Dr. Gollán, es acercarle las inquietudes que me trasladan mis vecinos y pedirle su colaboración con nuestra ciudad. Eso hice y recibí una excelente respuesta del Ministro. No esperaba otra cosa porque sé de su capacidad, compromiso y sensibilidad. Daniel se puso a total disposición del Negro Olaeta y del secretario de Salud de Arrecifes, Dr. Carlos Mondino, para lo que necesiten. Reitero: son ellos quienes mejor conocen el estado de la salud pública en Arrecifes y pueden acceder al ministro Gollán cuando lo deseen”.

